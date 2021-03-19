食環年初續聘退休者做主任 工會：如「霸位」礙晉升

本報獲得的招聘「食品管制主任」通告，表示署方為增人手加強入口食品管制及監督出口食品，透過「退休後服務合約計劃」招聘已退休或將退休人員擔任該職位，可應徵者職級為一級衛生督察至高級總監級別不等，須於1月14日前提交申請，合資格應徵者於2月獲安排面試。相關文件列出擬聘任的「食品管制主任」職責，範圍包括調查食品走私案件、提控檢舉不合法進口食品、查閱合格衛生證書、出入口文件、取樣版化驗及處理進口食品牌照申請等。

工作範圍如「正職」 被質疑違「臨時」原意

消息人士質疑上述職責範圍有違計劃原意的「臨時、短期」性質，已等同正規出入口組別督察的恆常工作，「同常設職位無分別，根本唔係短期同有時效性嘅工作」。他說今次招聘空缺有10多個，原擔任日本食物輻射監測工作的13名「食品管制主任」亦可再應徵。根據規定，透過「退休後服務合約計劃」受聘的退休或即將退休公務員的合計聘用年期不得超過5年，但翻查政府文件，部門獲公務員事務局事先批准，可偏離此規定。

工會主席：有退休者獲聘近20年

「真係咁需要個職位，應轉常設」

食環署職工權益工會主席區邦添稱，以他所知，有退休人員擔任食環署街市助理一職，亦是透過不同合約無間斷獲聘，當中更有人從2002年獲聘至今近20年。他認為署方以短期合約聘請員工，固然是讓有經驗者處理相應事務會更得心應手，但長期以合約形式聘用他們，難免妨礙他人晉升機會，「可能影響到中層，甚至高層（職員），霸住咗個位咁」；他認同以合約重新聘請員工應是短期性質，「假如真係咁需要呢個職位，應轉做常設職位，唔係不斷續約」。