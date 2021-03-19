檢測輻射工作被批兩不足 食環拒答總開支

本報記者向食環署查詢10年來就監測日本進口食品工作的總開支，包括聘用已退休人員的總薪酬，署方未有回覆，只披露在2020/21年度，仍在任的13名人員全年薪酬支出約880萬元。

至去年底驗75萬樣本 檢3不合格

根據命令，政府當年限制福島、千葉、群馬、茨城及栃木共5縣的若干食品進口香港，並一直持續檢視日本進口食品的風險管理措施，直到2018年7月24日推出新安排：除福島外，其他4縣的蔬菜、水果、奶、奶類飲品及奶粉，如附有由日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書，可有條件准予進口。截至去年12月31日中午12時，多年來已檢測食品累積樣本總數為752,986個，其中有3個不合格。

審計署2018年發表的報告指出，食安中心須為各批日本進口食品測試輻射，結果令人滿意後，所有批次方可推出市場，但審計署曾隨同食安中心人員作12次輻射檢驗，察覺當中5次的檢驗樣本，均由進口商選定。

另外，根據工作守則，食安中心人員要從食物批次抽取1公斤樣本，以便放於輻射監測儀器內檢驗輻射污染，但審計署發現12次檢驗中，食安中心人員未有適當量度食物重量，便在監測儀器接駁的電腦輸入重量為1公斤並檢驗，惟樣本實質重量介乎1.04至3.37公斤不等，審計署認為食安中心人員沒適當依循檢測程序，不足以保證輻射污染檢驗結果量度了正確的污染水平。