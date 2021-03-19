檢測輻射工作被批兩不足 食環拒答總開支

【明報專訊】港府2011年3月因應福島核事故發出命令，限制日本5個縣市若干食品進口，至2018年7月才稍作放寬。審計署同年發表關於食環署轄下食安中心審查進出口食品的審計報告，羅列食安中心處理空運進口食品輻射檢測時有兩大不足，包括檢驗樣本由進口商預先選定，以及未有適當量度食物重量便檢驗輻射。翻查資料，由監察計劃於2011年3月中旬開始至去年底，逾70萬個已檢測樣本中共找出3個樣本不合格。
本報記者向食環署查詢10年來就監測日本進口食品工作的總開支，包括聘用已退休人員的總薪酬，署方未有回覆，只披露在2020/21年度，仍在任的13名人員全年薪酬支出約880萬元。
至去年底驗75萬樣本 檢3不合格
根據命令，政府當年限制福島、千葉、群馬、茨城及栃木共5縣的若干食品進口香港，並一直持續檢視日本進口食品的風險管理措施，直到2018年7月24日推出新安排：除福島外，其他4縣的蔬菜、水果、奶、奶類飲品及奶粉，如附有由日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書，可有條件准予進口。截至去年12月31日中午12時，多年來已檢測食品累積樣本總數為752,986個，其中有3個不合格。
審計署2018年發表的報告指出，食安中心須為各批日本進口食品測試輻射，結果令人滿意後，所有批次方可推出市場，但審計署曾隨同食安中心人員作12次輻射檢驗，察覺當中5次的檢驗樣本，均由進口商選定。
另外，根據工作守則，食安中心人員要從食物批次抽取1公斤樣本，以便放於輻射監測儀器內檢驗輻射污染，但審計署發現12次檢驗中，食安中心人員未有適當量度食物重量，便在監測儀器接駁的電腦輸入重量為1公斤並檢驗，惟樣本實質重量介乎1.04至3.37公斤不等，審計署認為食安中心人員沒適當依循檢測程序，不足以保證輻射污染檢驗結果量度了正確的污染水平。
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