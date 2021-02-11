換約不換人 食環退休督察「翻閹」10年 原負責驗日本食品輻射 今年轉做防疫 工會指「取巧」

明報記者 梁銘姿

3‧11核災後聘用 6人10年料領2500萬

2011年福島核事故後，食環署按「非公務員合約僱員計劃」，以非公開形式直接聘用退休人員任「食物管制助理」，當時解釋因事出突然，需加聘人手為日本進口食品檢測輻射。消息人士透露，當年共聘請逾20名已退休衛生督察，部分於2016年再獲政府以「退休後服務合約計劃」續聘擔任「食品管制主任」一職，其中6人由2011年獲聘用至今。消息人士稱，食品管制主任現時月薪逾5萬元，另可獲總薪酬10%至15%的約滿酬金，加上當中已屆法定退休年齡者可同時享有退休金，相比新入職衛生督察月薪約3萬元，質疑公帑是否用得其所，又說部分人受聘至今已屆70歲，「係咪唔使顧健康？或者畀機會剛退休的合適人士擔任？」

轉任食品管制主任月薪或逾5萬 部分料年屆70

資料顯示，「非公務員合約僱員計劃」於1999年1月推出，以聘用公務員隊伍以外僱員，應付短期、非全職服務需求，屬為期不超過3年的短期合約；「退休後服務合約計劃」於2015年11月推出，讓部門按需要聘用退休或將退休公務員，處理需特定公務員專門知識或經驗的臨時、有時限、季節性或兼職工作，其合計聘用年期不超過5年。

食環署回覆本報承認，於2011年以非公務員合約條款直接聘任24名已退休前衛生督察職系人員，擔任食物管制助理應付額外工作量，由於該職位需專門知識和經驗，翌年沿用上述原則再邀請合資格前衛生督察職系人員應徵，並安排非公務員合約僱員續約；2016年起則以「退休後服務合約計劃」，聘用具相關經驗的退休公務員任食品管制主任，截至去年底共有13名食品管制主任負責處理日本進口食品檢查及輻射檢測工作。

轉合約再聘用 食環：沒超出年限

食環署證實該13人中，有6人於2011至16年間獲聘為食物管制助理，並於2016年食物管制主任招聘中通過甄選，但非全部即時獲聘，當中有人曾列入候補名單，在完成非公務員合約後再獲聘，亦有人辭職後通過招聘再獲聘，又強調截至上月1日，所有現職食品管制主任於「退休後服務合約計劃」下的累積聘用年期均未過5年。本報曾向食環署查詢部分上述人員是否年屆70歲或以上，署方無回應。

特首在去年11月《施政報告》公布，政府今年1月1日起停止對每批日本進口食品檢測輻射，將檢測納入食安中心恆常食物監測計劃內。食環署表示，因應新冠病毒疫情，上述人員會協助檢測冷凍進口食品。

根據署方資料，2011年「非公務員合約」下食物管制助理一職時薪234元，2016年調整至282元，每周工作不多於24小時；而按「退休後服務合約計劃」聘用的食品管制主任，現時月薪51,095元，本報按6人歷年合約薪金及公務員薪酬變動計算，估計6人10年獲發薪金共約2500萬元，尚未計約滿酬金。

梁籌庭：大家都知咩事 單起隻眼做人啫

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示「翻閹一直都有」，認為此舉可節省招聘程序。他不排除或因資源有限及人才問題而不斷「翻閹」，「可能真係要嗰啲人去做，但如果本身嘅職責完咗，（職位）就應該完」。梁亦認為，部門聘請退休人士身兼多職，偏離起初聘請時提及的職責範圍屬「取巧」，但有關部門只要有合理原因向公務員事務局解釋便可，「大家都知咩事啦！單起隻眼做人啫！」

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