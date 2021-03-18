點名艾未未作品散播「對國家仇恨」 容海恩指有M+展品涉違國安法 林鄭：會特別警惕

林鄭：創作自由危害國安可分辨

容海恩在會上質疑，政府用大量公帑成立西九文化區，卻展示涉嫌違反國安法、「侮辱國家尊嚴」的藝術品，要求政府成立部門，審查有關展品是否違反國安法和《基本法》，以及預防有仇中情緒的展品上架。林太回應時覆述容憂慮展品會否「踩紅線」，林太稱國安法實施後，「所有香港的同胞都要支持及維護國家安全」，特別是公職人員更要審慎，政府也會「特別警惕」。

M+：會守港法律 秉持專業操守

容海恩向本報表示，她所指的是M+一幅艾未未名為《透視研究：天安門》的作品，相中人以中指指向天安門，明顯是不滿中國政權，認為或已違反國安法。她稱M+作為世界級博物館，不應公然展示對國家不敬的「所謂」藝術品，並應重新檢視藏品。

日前M+舉行傳媒預覽，館長華安雅被問到會否迴避展示有關六四、反修例或艾未未的作品時，她回應「沒問題」。M+博物館昨回應稱，籌劃展覽或發展藏品均以研究為基礎，以嚴謹的學術精神為原則，確保藏品及展覽以最合宜的方式呈現；M+作為公共博物館定會遵守香港法律，秉持最高的專業操守。

《大公》報道「影意志」獲藝發局資助

藝術家黃國才憂更多非專業監控

另外，《大公報》昨報道指《理大圍城》發行商「影意志」等與反修例暴力事件有關的團體，都是藝術發展局的資助名單。藝發局發聲明回應，若獲資助藝團違反合約內容，例如被現行法例確定為鼓吹港獨、推翻政府，局方可暫緩、調整及停止其資助。

2009年獲藝發局評為年度最佳藝術家獎的藝術家黃國才表示，有關報道雖沒提及其全名，但令人聯想他與《理大圍城》有關，將保留追究權利。

他說，M+和藝發局內部都是專業藝術者，批評者卻是缺乏藝術專業的人，他形容為「藝術暴力分子」，擔心有關機構將加入更多非專業監控，進一步破壞本港文化，令外國更感香港自由萎縮。他認為兩件事反映香港比內地更「瘋狂」，稱香港的紅線隨政治狀態浮動，北京的紅線反而更清晰。