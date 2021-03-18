林鄭倡內會先設「小組會」討論 加速審議

林鄭月娥昨日出席立法會質詢環節，她說修訂選舉法律的時間十分緊迫，建議立法會內務委員會先成立一個小組委員會，待港府提交條例草案後，該委員會立即轉為法案委員會。林太稱，官員將配合小組委員會的工作並出席會議；她同日致函立法會主席梁君彥正式提出上述意見。

李慧琼指做法有先例可理解

鄭松泰批處理政改「兒戲」

內會主席李慧琼表示，前日收到特首辦的通知，她對建議表示理解，認為可於明日的內會討論。李指出，有關做法已有3次先例，認為有助加快議員審議的進度，亦讓公眾及早掌握內容，確保未來數場選舉能有序舉行。

有建制派議員支持建議。新民黨主席葉劉淑儀說，議員審議法案時，會先討論政策原則，然後逐一審議條文，「以往有些條例拖了很久，因為（議員）逐條審議時，又重提政策問題；（今次）先處理政策問題，然後再審議會快很多」。葉太料今次修例涉及數百頁內容，認為議員亦需「加班」。

鄭松泰認為，雖然有關做法有先例，但並不適合處理政改，指議員未收到條例草案前，便憑空討論如此嚴肅的議題，形容做法兒戲，但如果當局硬推，他亦會參與該小組委員會。他批評建議屬政治操作，如政府於議員開始討論後，才推出最終的條例草案，便可「假裝已經聽取了意見」。

另外，林太上月初提出5項立法建議，包括將「起底」行為定為刑事罪行等，建制派「班長」廖長江昨在質詢環節表示，修改選舉制度是香港的大事，行政、立法機關都盡量「開快車」處理，但他關注能否同時推動該5項立法建議。

稱必要時暫緩其他法案「讓路」

林太回應稱，其中4項立法建議仍計劃於本屆立法會提出，但強調所有立法工作都有優先次序，將爭取更多時間審議修改選舉制度的草案，「其他的法案委員會，如果是有必要，會暫緩一下，讓這條選舉條例可以通過」。