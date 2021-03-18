狄志遠：未見其他泛民與會 梁美芬料資格審委有「一國」元素

法律社福界座談

梁美芬：超區不見得大貢獻

梁美芬昨早出席法律界座談會，指選委會應取消117席區議員選委；至於立法會「超區」界別，她說「（不見得）對社會、議會的管治質素有何大貢獻」。循直選晉身立法會的梁美芬稱，或有直選議員為討好選民而走民粹路線，相信未來的議政組合會較好。針對候選人資格審查委員會的組成，她相信會有「一國」元素，中央駐港國安公署應會就決定提供建議。

蘇紹聰倡「愛國者」有公開標準

全國政協委員、律師會前會長蘇紹聰稱，會上倡議「愛國者」需有客觀、公開標準，令港人有法可依，而標準毋須太苛刻，否則會影響《基本法》賦予港人的選舉權及被選舉權。他指資格審查委員會應是人大設立的中央機構，受中央監督，憲制架構上特區法院不宜有管轄權。委員會組成方面，蘇稱應由中央揀選，包括國安部門必須有人在內，認為要有熟悉憲法、基本法的人，如已退休的基本法委員會委員、大學教授等，若退休法官符合資格亦可考慮。

狄稱直選應留最少30席

在另一場座談會，狄志遠強調，要讓議會發揮監察政府的功能，建議選委會保留區議會議席，最少每區3至5席，確保民意得以表達；立法會90席中，分區直選應最少保留30席，候選人的提名門檻亦不宜太高，取得選委會3個界別即可參選。他認為，中央不可因打壓激進聲音而令議會變得清一色。