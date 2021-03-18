張曉明：選委席要較直選功能組多 稱多人倡大減區會選委 羅健熙：壓選民意願對港沒好處

3日座談會完結

民主黨主席羅健熙認為，當民意可獲代表時，議會才有最大功效，今次修改是將民意代表的比例壓縮、減少，「不論是333、432抑或522，每一樣都是告訴市民，你們的聲音更不被重視、不會被聽到」，指壓縮選民意願對香港沒有好處。他質疑，過往中央一直沒提及區議員身分與選委會有何衝突，到民主派佔多數後卻稱很有問題；並稱選委會名額增加下，區議員所佔席位亦已「溝淡」，整體是多重削減市民可影響選舉結果的能量。

全國人大副委員長王晨月初說明草案時，已表明要「賦予選委會選舉較大比例立法會議員」，惟具體如何分配至今未明，有建制派爭取在90席中，直選、功能組別及選委會各佔30席。張曉明昨回應記者提問時重申王晨的說明，並稱「較大比例」是指選委會的議席較直選、功能組別多；至於90席如何分配，則是下一步人大常委會要研究及明確的事情。

張批有區議員挑戰一國兩制底線

張曉明稱，《基本法》第97條列明，特區可設「非政權性」的區域組織，負責接受特區諮詢，或負責提供文康、環境衛生等服務，區議會最多是諮詢機構，不應有太多政治功能。他批評有區議員將區議會變成挑戰「一國兩制」原則底線、衝擊特區憲制秩序的平台，要考慮作必要調整。他說座談會很多人提出應取消區議會在選委會的名額，「起碼是應該大幅度削減」，稱會向人大常委會報告。

張曉明又說，3日內共舉行66場座談會，亦有登門拜訪或約談香港知名人物，當面聽取逾千人意見，包括港府官員、立法會議員，亦有香港工商界、金融界、專業界、勞工界、婦女界、青年界、宗教界、地區基層代表人物，以及智庫代表等，並聲稱政治光譜包括「泛民」陣營者，「收到了兼聽則明的效果」。

稱有聆聽泛民 「兼聽則明」

羅：民主黨無人獲邀

本報前日向熱血公民鄭松泰查詢，他說沒有獲邀出席座談會；而新思維狄志遠昨有出席座談會（見另稿）。羅健熙昨稱，據他了解黨內無人獲邀出席。他指目前框架令港人參與、給予意見的意欲減少，並指出現時人大設下框架後才聽取意見，「即使我有很多意見想提，若與框架有差異，可能已是『天馬行空』，很不理想」。張曉明日前稱討論須以《決定》作基礎，意見不能天馬行空。

其他港澳辦副主任包括宋哲、黃柳權，亦有分別會見工商界人士；中聯辦秘書長王松苗會見智庫人士，中聯辦副主任楊建平會見地區人士；人大法工委副主任張勇則會見法律界。

張勇：選委會是個好制度 增強特首施政能力

張勇會上表示，《基本法》的初心是行政、立法、司法機關要互相制衡、配合，「特首要有實權」，亦即行政主導，形容走樣變形下中央不得不出手。他又稱，中央反覆分析、評估及研究下，認為選委會「是一個好制度」，需進一步完善，包括擴大其代表性、實現更廣泛政治參與，以及通過增加新職能，實現愛國者治港、增強特首施政能力。他強調冀新制度下行政、立法關係可理性制衡，「再不能出現劣質的議會文化、亂象」。

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