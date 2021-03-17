港學術自由指數跌至D級 較柬埔寨低分 報告指國安法大增高教界壓力

關注全球高等院校新聞的University World News亦於上周六（13日）引述全球學術自由指數作者的評論，稱香港是其中一個於2019至2020年學術自由大幅倒退的地區，指香港高教界多年來受壓，而去年實施的國安法更大幅增加了高教界的壓力，不少學者十分關注國安法會損害學術研究、交流及國際合作，而因應國安法的壓力，高教界取消多個校園活動，並點名提到中大與學生會「割席」事件。

AFi分數介乎於0至1，由5個指標計算，包括研究及教學自由、學術交流及宣傳自由、院校自主、校園誠信、學術及文化表達自由。有關報告根據各國的評分，把各國或地區由A至E評級（見表）。報告指出，香港去年AFi為0.348分，比柬埔寨（0.381）、俄羅斯（0.374）等國家低分。報告指出，香港的學術自由指數於過去5年至少大減0.15分。

教局：學術自由受基本法保障

教育局回應稱，學術自由是香港一直推崇的重要社會價值，學術自由及院校自主受《基本法》保障，政府一直致力維護，相信時間可說明一切，當高等教育界從暴力事件及破壞中復原，以及疫情消退之後，將可在更安定的環境下重新聚焦研究及學術發展，取得更卓越成果。