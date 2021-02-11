4巴加價 新巴城巴疫市加12% 設票價機制15年來最高 九巴准加8.5%實加5.8%

有政黨批評政府疫情下批准巴士加價，勢必令市民負擔百上加斤。政府提出把「公共交通費用補貼計劃」每月補貼上限暫時由400元提高至500元，以減低加價影響。

下月4日實施 新巴城巴分兩輪加

陳帆稱經營狀况已達「關鍵時刻」

運房局長陳帆稱，政府曾因應疫情擱置處理巴士公司的加價申請，惟疫情持續下令經營環境持續惡化，加上「保就業」及防疫基金援助措施完結，巴士公司經營狀况已達「關鍵時刻」，「不准巴士公司加價已不再是一個選擇」，否則將有公司難以持續經營。他稱明白加價對市民的影響，政府會透過延長交通津貼減輕市民負擔。

5間巴士公司於2018至19年申請加價，特首會同行會昨審議並批准其中4間巴士公司加價。其中，於2019年1月獲准加價9.9%的城巴（專營權一）及新巴，今次再獲准加價12%，加幅分兩階段執行，首階段於4月4日先加價8.5%，明年1月2日再加3.2%；政府指兩階段加價後，約九成乘客每程多付車費不超過1.5元。

新巴城巴：疫下客量跌三四成

加價後續嚴重虧損

政府又稱，城巴及新巴在上次加價前，已有約10年沒加價，受港鐵西港島線、南港島線開通及疫情影響，載客量及車費收入持續下跌，故全數批准其申請加幅，「對確保兩間公司能持續營運實屬必要」。

城巴及新巴去年10月由新世界集團易手予「匯達交通」後，已裁減約100名後勤員工，當時城巴及新巴解釋正面臨嚴峻財務狀况。城巴及新巴昨表示，疫情下客量大跌三至四成，歡迎政府批准調整票價，但加價後財務仍非常嚴峻，續有嚴重虧損。

九巴今次獲准加價8.5%，但在計算九巴的「豁免隧道費基金」補助下，九巴獨營路線實際加幅將調低至5.8%；至於由九巴與城巴或新巴聯營的過海路線，則一律加價12%，分兩階段實施。

根據年報，九巴去年上半年錄得5180萬元虧蝕，前年錄得稅後盈利3.15億元。政府稱九巴去年財務受疫情影響，預計若維持車費不變，未來數年會出現虧損。九巴發言人稱，期望今次票價安排在市民負擔能力及營運成本取得平衡，並會凍結月票票價。

稱錄虧損 嶼巴平均加9.8%

嶼巴則獲准平均加價9.8%。政府稱考慮到對大嶼山居民的影響，決定調高3條昂坪路線、邊境路線等票價的加幅，而來往東涌新市鎮至南大嶼路線的平日票價加幅調低至8.2%至9.7%；又稱嶼巴自2017/18年度起已錄得虧損。

巴士公司去年受惠於政府工資補貼，其中九巴在兩期保就業計劃共獲6.5億元，新巴城巴兩期獲2.68億元。

工聯會稱令民怨火上加油

民建聯立法會議員陳恒鑌批評，政府在疫情下仍批准巴士加價，公眾必然有負面觀感，且加幅過高，建議政府恆常推出公共交通津貼計劃。民主黨交通事務副發言人莊榮輝說，本港出現結業及裁員潮，強烈反對政府此時批准巴士大幅加價，斥政府離地及不體恤民情。工聯會權益委員會副主任鄧家彪表示，批准巴士加價令民怨火上加油，建議政府以行政措施押後加價生效日期。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676