衛署疫苗指引：中風心肌梗塞康復逾3月後打

未列不宜接種血糖血壓水平

根據該暫擬指引，近期曾有急性心肌梗塞和中風者，應延3至6個月、病情受控才打疫苗。此外，患糖尿病、高血壓等長期病患者，若病情未受控或正在調校藥物等，應延遲接種。至於如何評估病情受控，指引並未列明血糖和血壓到什麼水平不宜打針，建議醫生參考外國和本地指引，又提供食衛局現有關於診斷和治療糖尿病和高血壓的指引。

林永和認為指引為私家醫生提供了多一些資料，例如最近曾中風者要延遲打疫苗。他說明白衛生署沒有數據，很難定出清晰指引，希望當局加強與前線醫生溝通，例如舉辦網上會議，讓醫生交流接種的注意事項。

私醫：衛署欠數據 難定清晰指引

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》建議政府以精準數據分析接種科興疫苗會否增加中風或心臟病風險，惟暫未見相關公布。他認為未有充分數據前，政府不必堅持建議年滿60歲及長期病患打科興。他說如用過往心臟病及中風全年病發數據與目前比較，不夠精準，建議用今年每周及不同年齡組別的發病率，比較打科興後的發病率。中大呼吸系統科講座教授許樹昌在同一節目建議醫管局公布過去5年每年因心血管病或急性中風等死亡的數據，未來可每兩周更新。

（疫情第四波）