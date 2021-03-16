西區夜封兩區7廈 一邊10時半始驗

區議員憂難早上7時解封 阻上班上學

昨晚被封的西營盤薄扶林道萬林閣、第三街真光大廈、高街蔚峰、金鳳閣和興華大廈近期出現URSUS Fitness群組確診，鄰近同被封的西邊街永祥大廈則未見確診，料今早8時完成行動；另一處被封的是聖士提反里金鳳閣、巴丙頓道興華大廈A座及M座，全部曾現URSUS Fitness群組確診，政府目標今早7時完成行動。

昨晚7時多，警員在兩處圍封地區封路，至8時多，在西營盤封區範圍有工作人員架起帳篷，亦有穿保護衣人員陸續到場，居民於9時多陸續接受檢測。在聖士提反里、巴丙頓道圍封範圍，檢測車設在斜路下方的聖士提反里，帳篷設於巴丙頓道斜路，運送物資貨車至10時許才到達，其後陸續有居民落樓檢測，較以往圍封行動遲開始。

中西區區議員任嘉兒昨晚在聖士提反里附近，她說該範圍的金鳳閣和興華大廈A座和M庭早前各有一宗確診，3幢大廈的居民已完成強檢，有居民向她表示不明白封區作用。她說該區有不少長者居住，檢測車設在斜路下方不理想，且時間太夜，有居民向她查詢家中長者可否不外出檢測，她亦擔心政府未及在目標時間前「解封」，影響居民上班上學。

（疫情第四波）