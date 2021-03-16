第3人染疫 匯豐總行強檢

昨新增30宗確診，16宗屬本地個案，其中1宗源頭不明，為日前初步確診的松齡（德豐）護老中心81歲院友，同住2樓的28人須檢疫。松齡護老集團稱，同層的12名員工昨亦要隔離。

與早前確診者不相識 曾到總行飯堂

昨有10多宗初步確診，包括任職iKas International電腦工程師的38歲男子，住大坑道16至18號，在中環匯豐總行27樓工作，3月10日病發，3月12日最後上班，曾到匯豐總行飯堂。匯豐發言人昨沒回應會否關閉飯堂，稱十分重視員工和客戶健康，常呼籲員工注重衛生，如不適應立即求診。

連同上述男子，匯豐總行近期共3人染疫，大廈須強檢。被問電腦工程師與其餘兩人有否關連，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，之前確診兩人分別在17樓及22樓工作，與URSUS Fitness群組有關，昨初步確診者不認識他們。

URSUS Fitness群組多13人確診，包括4名顧客及9名密切接觸者，累計122人確診，包括7名員工、85名顧客及30名密切接觸者，另有數宗初步確診。衛生防護中心總監林文健稱，群組860名密切接觸者已檢疫，並要求逾2200名密切接觸者的同住家人強檢，截至前日近百大廈及工作場所納入強檢。他說基因篩查暫沒發現URSUS Fitness群組有變種病毒。昨日14宗輸入個案中，12人驗出新冠變異N501Y病毒株，本港累計87名患者驗出此病毒株。

林又稱，流行病學調查發現URSUS Fitness群組不少患者沒做好防感染措施，包括活動時沒戴口罩或保持適當社交距離。他引述港大醫學院監察數據稱，因應健身室群組爆發，本港病毒即時有效繁殖率升至1.7，即每名患者平均傳染1.7人，形容本地疫情嚴峻。

警刑事部督察初確

另外，警方昨稱，一名駐守刑事部的38歲男督察昨初步確診，其家人較早前懷疑接觸過確診者，故他主動檢測，他工作時有戴口罩，沒接觸公眾，最後於3月12日上班。

（疫情第四波）