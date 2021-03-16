圍封帝景園揪出 美領館兩職員初確 倘確診領館須強檢 報道：夫婦一度以外交豁免拒隔離

【明報專訊】政府前晚圍封中半山多幢大廈強制檢測，結果在舊山頂道帝景園發現一對沒病徵的夫婦對新型冠狀病毒檢測呈陽性，兩人在美國駐港澳總領事館工作，感染源頭未明，曾赴酒吧及食肆，倘證實確診，美領館將須強檢。有報道引述消息稱，兩人曾以外交豁免權為由拒絕隔離，美領館及衛生防護中心對此皆沒正面回應，食衛局長陳肇始僅稱會依法辦事及嚴肅處理。
源頭不明 曾到食肆酒吧
帝景園1至5座及薄扶林道7座大廈前晚被圍封，其中薄扶林道的大廈共680人檢測，沒找到確診；帝景園驗了960人，發現兩宗初步確診。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，該40歲男子及41歲女子為夫婦，住帝景園3座，為美國駐港澳總領事館職員，負責文職工作，均沒有病徵，最後於3月12日上班。他說，兩人上班有戴口罩，已聯絡美領館了解有否其他密切接觸者，倘兩人確診，美領館將須強檢。
歐家榮表示，兩人沒去過爆疫的西營盤健身室URSUS Fitness，未知感染源頭，過去14日主要是上班，曾到食肆及超市，3月3日及10日分別到過西貢食肆Bones and Blades和中環酒吧Stazione Novella。他說兩人去年9月來港，最近沒離港，「肯定是本地個案」。
歐家榮說，帝景園早前已有兩人確診，但患者居住的座數不同，分別住第2及第4座。昨初步確診的夫婦有3名同住者須檢疫，其中兩人入院。
美領館閉館消毒 停辦簽證兩日
網媒「點新聞」昨引述消息稱，上述兩名美領館職員以「外交豁免權」為由拒絕隔離安排。美領館昨發聲明證實兩名員工檢測呈陽性，但沒回應兩人曾否拒絕隔離，僅稱一直有遵守港府對外交人員與家屬的抵埗、檢測及檢疫要求。美領館又稱，兩人工作沒接觸公眾，已閉館深層消毒，並取消今明兩日已安排的美國公民服務及簽證申請。
陳肇始：初確須隔離 依法辦事
對於兩名美領館職員被指曾以外交豁免權拒絕隔離，食衛局長陳肇始昨沒正面回應，重申會依法辦事及嚴肅處理，任何初步確診都會當作確診，盡快隔離並追蹤密切接觸者。歐家榮亦沒正面回應兩人曾否拒絕隔離，僅指已安排兩人入住公立醫院隔離或治療，一般如有人初步確診或確診，按法例必須入院隔離或治療。
政府昨晨表示，帝景園另有一個樣本有待核實。歐家榮昨午稱，該個案最後證實呈陰性。政府昨晨執法行動發現帝景園有23人未檢測，已向他們發強制檢測令或罰款5000元。