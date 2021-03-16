圍封帝景園揪出 美領館兩職員初確 倘確診領館須強檢 報道：夫婦一度以外交豁免拒隔離

源頭不明 曾到食肆酒吧

帝景園1至5座及薄扶林道7座大廈前晚被圍封，其中薄扶林道的大廈共680人檢測，沒找到確診；帝景園驗了960人，發現兩宗初步確診。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，該40歲男子及41歲女子為夫婦，住帝景園3座，為美國駐港澳總領事館職員，負責文職工作，均沒有病徵，最後於3月12日上班。他說，兩人上班有戴口罩，已聯絡美領館了解有否其他密切接觸者，倘兩人確診，美領館將須強檢。

歐家榮表示，兩人沒去過爆疫的西營盤健身室URSUS Fitness，未知感染源頭，過去14日主要是上班，曾到食肆及超市，3月3日及10日分別到過西貢食肆Bones and Blades和中環酒吧Stazione Novella。他說兩人去年9月來港，最近沒離港，「肯定是本地個案」。

歐家榮說，帝景園早前已有兩人確診，但患者居住的座數不同，分別住第2及第4座。昨初步確診的夫婦有3名同住者須檢疫，其中兩人入院。

美領館閉館消毒 停辦簽證兩日

網媒「點新聞」昨引述消息稱，上述兩名美領館職員以「外交豁免權」為由拒絕隔離安排。美領館昨發聲明證實兩名員工檢測呈陽性，但沒回應兩人曾否拒絕隔離，僅稱一直有遵守港府對外交人員與家屬的抵埗、檢測及檢疫要求。美領館又稱，兩人工作沒接觸公眾，已閉館深層消毒，並取消今明兩日已安排的美國公民服務及簽證申請。

陳肇始：初確須隔離 依法辦事

對於兩名美領館職員被指曾以外交豁免權拒絕隔離，食衛局長陳肇始昨沒正面回應，重申會依法辦事及嚴肅處理，任何初步確診都會當作確診，盡快隔離並追蹤密切接觸者。歐家榮亦沒正面回應兩人曾否拒絕隔離，僅指已安排兩人入住公立醫院隔離或治療，一般如有人初步確診或確診，按法例必須入院隔離或治療。

政府昨晨表示，帝景園另有一個樣本有待核實。歐家榮昨午稱，該個案最後證實呈陰性。政府昨晨執法行動發現帝景園有23人未檢測，已向他們發強制檢測令或罰款5000元。

明報記者

（疫情第四波）