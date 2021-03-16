第二宗打科興後面癱 同未確定因果關係

至昨晚8時的24小時，有8900人打科興，6300人打BioNTech，累計20.6萬人已打首劑疫苗。另外，前日共6人打針後送院，其中3人打科興，包括一名66歲女子打針後手部變紅及血壓升；另3人打BioNTech，包括一名79歲男子打針後現皮疹及血壓升。

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨公布第二宗打科興疫苗後面癱個案，57歲男子3月7日打科興，翌日面部麻痹、無力，主要涉左邊面和口部，入院治療後情况有改善，但同時發現有糖尿病，故昨晚仍留醫。

衛生署上周曾公布，一名69歲男子打科興疫苗後數小時面癱，接受類固醇治療後已出院。

孔繁毅：注射後翌日面癱不常見

孔繁毅說，暫未能確定兩宗面癱與疫苗的因果關係，有不同原因可致面癱，例如感染其他病毒，據接種流感疫苗經驗，若因打疫苗後出現自身免疫反應、導致神經線受損而出現面癱，通常在打疫苗數周後才出現；而兩宗打科興後面癱在較短時間內出現，臨牀上不常見，會繼續跟進，暫未能下定論。

（疫情第四波）