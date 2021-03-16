打科興後第7死 專家委會：全無直接關係 6人涉心血管問題 不排除佐劑劑量影響

最新接種科興後死亡的63歲男子本患心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝，接種科興翌日（10日）感虛弱，13日求診時初步判斷為急性中風，當時情况危殆，翌日凌晨離世。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人李卓廣表示，病人入院時持續心律不整，心臟一直衰竭，初步判斷心臟及其他器官均有嚴重問題，與疫苗無直接關係，正待解剖報告。

有兩人於本月13日離世，委員會均判斷死因與心血管問題有關。其中患糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風的80歲男子，打針後5天（6日）因胸口痛入院，臨牀診斷急性心臟病，心導管檢查發現血管嚴重閉塞；67歲「三高」男子本身有心血管問題，接種後9天（11日）在港鐵站暈倒，兩天後死亡，解剖顯示兩條大血管塞99%至100%，另一條塞一半。

委員會另一共同召集人孔繁毅稱，分別於3月8日和11日離世的71歲男子及70歲女子，初步解剖顯示兩人心臟3條血管起碼塞九成，出現嚴重心肌梗塞及肺水腫致死，與接種疫苗無直接關係。至於早前已解剖的63歲男死者和55歲女死者，仍未有全面解剖報告。

婦打科興翌日作嘔 判斷有關係

此外，委員會接獲兩宗面癱報告，二人情况不算嚴重，委員會未能判斷因果關係。至於一名曾於3月7日接種科興的77歲女子，翌日作嘔，衛生署助理署長（藥物）陳凌峯說該病徵屬疫苗副作用，委員會認為與接種疫苗因果關係一致。

孔繁毅：沒證據佐劑引心血管問題 港大將研劑量影響

早前接種科興後3天（6日）因氣促及咳嗽等入院的51歲男子，初步診斷為急性心肌梗塞，3條血管閉塞超過九成，院方即時為其「通波仔」，至昨日仍危殆。

孔繁毅表示，心血管疾病為本港第三大死因，2020年有7300人因心肌梗塞入院，2019年平均每日有16.7人因缺血性心臟病死亡。部分心血管病患者或經歷十多廿年才出現閉塞，閉塞達九成以上的患者，與疫苗接種「一定沒有直接關係」。委員會把近期接種疫苗的死亡數字，與同期類近人群對比，例如分析心腦血管疾病死亡數字，「暫時未有不尋常」。

至於疫苗佐劑會否誘發血栓症，孔回應說目前甲肝、乙肝等疫苗均有佐劑，以往沒證據顯示引起心血管問題，但不排除新冠疫苗佐劑的劑量較高有影響，需要起碼兩三個月才能確定是否與佐劑相關，港大藥劑部會參與研究。

（疫情第四波）