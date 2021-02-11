滿30歲可打疫苗 550萬人合資格 倘確診高企接種率低 陳肇始：或收緊限聚關處所

230萬劑抵港 半月3%人接種

聶德權料疫苗供應不短缺

政府上月26日推出疫苗接種計劃，截至昨午1時，全港16歲或以上3%人口已接種第一劑疫苗。聶德權說，考慮疫苗供應和接種計劃運作情况，決定擴大優先組別，包括30歲或以上者、在香港以外就讀的16歲或以上學生，以及家庭傭工，連同已公布的優先組別，全港有550萬人合資格，佔16歲或以上人口逾八成。

現時有100萬劑科興疫苗及約130萬劑BioNTech疫苗已抵港，政府一次過將合資格接種範圍擴大至550萬人，被問及疫苗供應會否追不上，聶德權說，已抵港疫苗夠100萬人接種，3月底前約有30萬個名額，之後每日增加2萬個名額，且每月會有新一批疫苗抵港，故供應沒有問題。他又說：「有些市民想接種，有些觀望，有些猶豫，開放了新組別後，加上現有存貨，相信短期內不會出現短缺。」但他未有回應下一批疫苗何時抵港、有多少劑。

陳：接種率理想可放寬限制

陳肇始表示，上月逐步放寬社交距離措施，之後爆發了餐廳群組和健身室群組，確診逾百宗，「若疫情繼續反反覆覆，確診數字維持在高雙位數，再加上如果疫苗接種率未如理想，為了公眾健康，無可避免會考慮再一次收緊社交距離措施，甚至必要時要關閉一些相關處所」。她又重申，若疫苗接種率理想，食肆等處所或可放寬限制，但未有回應接種率到什麼水平時、可放寬什麼限制。

私醫：昨日已有銀行職員預約

家庭醫生林永和表示，政府昨日宣布擴大優先組別後，其診所附近銀行有10名30至59歲職員隨即預約打疫苗，他估計新增組別預約情况與60歲或以上組別相若。林又說，私家醫生為較年輕市民打疫苗時，或少了對三高等長期病患的顧慮，但會更留意接種者有否懷孕、有否接種其他疫苗，例如子宮頸癌疫苗等。

澳門5周接種率9% 新加坡10周7%

不少鄰近地區已開始打疫苗，接種速度各異，據澳門當局數據，當地人口約68萬，2月9日開始為醫護等優先組別打疫苗，隨後逐步開放給所有澳門居民和外地僱員接種，截至本月14日、即開始接種約5周，當地約6.2萬人已打疫苗，佔當地人口比例約9%。

至於新加坡，據當局數據，當地人口約569萬，去年12月30日起推出疫苗接種計劃，截至3月8日、即接種開始約10周，約39萬人接種最少一劑疫苗，佔人口總數約7%，當中約22萬人已接種兩劑。

明報記者

（疫情第四波）

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