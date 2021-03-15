負14控罪：失10年自由，我也只34歲

47名泛民主派因組織、參加民主派初選，被控串謀顛覆國家政權，陳皓桓形容當下像當年東北案、雙學三子案「13+3」入獄，「倖存者」要頂位、補上。然而，不論是平日合作的各黨派人士，抑或與他主持網台節目的屯門區議員張可森、中西區區議員梁晃維，當下都身陷囹圄，「一時間失去了47人」，令他倍感唏噓。

陳皓桓因去年參與遊行、集會，背負最少4宗案件、共14條控罪，「即使10月1日（十一遊行）不用坐（牢），10月20日（遊行）都要坐，即使10月20日不用坐，六四都要坐、七一都要坐」。他以黃之鋒前年包圍警總案刑期計算，預料每宗案件入獄約13.5個月，以此推斷，總刑期或長逾4年。惟他未特意為入獄作準備，只是常對他人笑道「出來（出獄）記得養我……阿姨我不想努力了」。

「看誰笑到最後」

被問到去年10月接任民陣召集人以來，可曾感到恐懼？陳皓桓只說前召集人岑子杰被襲擊時，他的確曾覺恐懼，「國安法也有點恐懼，但告囉，無辦法啦，給你10年，我也只是34歲」；他說過往主持節目曾接觸不少年輕人，各人縱然不想入獄，「但大家會都這樣想：『看誰笑到最後？』」