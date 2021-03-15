曾擬七一變陣避限聚 信港人仍會出來

去年疫情爆發，政府實施「限聚令」，遊行示威沉寂，六四集會、七一遊行等，在限聚令下變成非法。陳皓桓相信，疫情加上《港區國安法》打壓，短期內難舉辦遊行示威，但他對港人信心猶在，相信限聚過後，港人仍會走出來。陳皓桓曾考慮變陣，例如改辦車隊遊行以規避限聚令，惟各方也有車牌被拍攝等憂慮。他預視港人有朝一日也要以公民抗命和平抗議，「不准遊行也要遊行、不能發聲也要發聲……各地都是如此，人民到了最壓迫的狀態就會出來，不合法也要做」。

陳皓桓以緬甸示威為例，人們會在家中敲打鍋碗瓢盆，他說各方亦需一同思考如何變陣，「過往（港人）用很多能力，舉行極大型的遊行、示威、集會，但無經歷思考過程、如何從失敗中學習」。他說港人甚有創意，會組人鏈展示抗爭意志，他亦曾向因購買激光筆被捕的浸大學生會前會長方仲賢說，他創造了港人最快樂的一晚——千人在街上用激光筆「觀星」，笑言如此有創意的港人，定會想到方法。