陳皓桓：民陣也容不下 誰還堅持和理非？

未有退團數字：尊重離開者

常說政治一日都嫌長，上周四（11日）訪問時，陳皓桓仍說暫未看到退出潮；然而3日內多個政團（包括公民黨、民協、新民主同盟、教協等）接連離開民陣，原任副召集人的何啟明、司庫柯耀林早前因國安法案件斷絕所有政治聯繫，另一副召集人葉錦龍亦已離任。陳皓桓昨稱未能提供退出團體數字，「離開、退出的人，會尊重理解，但我們更應看着堅持的人」；他寄語不論結果如何，「勿被恐懼支配了自己的理念」。

預料6月入獄

倘9月無人接棒 民陣勢關閉

陳皓桓至今仍然堅持，多番強調民陣不會自行解散，說那是不尊重前人付出、港人信任；但若成員團體全部離開，他亦無法留住民陣。陳皓桓背負多宗案件，預計自己6月將入獄，他提到9月召集人換屆選舉時，若無成員團體代表接任，平台要關閉亦是自然的事。

去年10月接任民陣召集人時，陳皓桓已預計民陣將承受很大壓力，甚至遭取締，他說不會心存僥倖民陣可逃過一劫，只是未曾預計會被控違反國安法。

被指無註冊社團涉違法

陳：民陣非組織 警未曾要求

對於有說法指稱民陣收受外國資金，陳皓桓形容是侮辱，強調過往只收取港人捐款，為港人舉辦遊行；加上民陣多屆召集人的意識形態均左傾，亦小心處理民陣事宜，一向毋須收取外國捐款，倒是反修例風波期間，民陣財政儲備曾三度跌至警戒線下，需向港人籌款。

報道亦引述消息指稱，民陣無註冊為社團，或觸犯《社團條例》，陳皓桓解釋，《社團條例》要求組織註冊是由臨立會通過，許多團體並不認同，加上民陣身分是「聯盟」而非組織，「舉例組織一地兩檢關注組、國歌法關注組……是否要申請社團註冊？這留待法庭爭拗」。他質疑，民陣多年申請遊行，警方均無要求註冊，甚至稱讚民陣是「很好合作的伙伴」；剛巧在場的社民連秘書長吳文遠也高呼，「我們都不相信香港警察會與非法組織合作10多年！沒可能！」

一旦民陣遭取締，陳皓桓明言，屆時將失去一個仍願意與警方溝通的平台；他稱警方一向慶幸有民陣這「大品牌」，甚至有警方代表向他說「幸好你接任，起碼『講到嘢』」。陳皓桓反問，「連一個這麼和平、合法的組織，堅守合法底線的組織，你都要對付、取締，政權容得下什麼？」他亦相信，只要各方有理念，仍可互相合作，「政權要取締民陣，無意思」。

倘取締民陣

「失仍願與警溝通平台」

陳皓桓預計，政權有意逐步打壓民主派的聯盟，「民陣不可以退，下一步就是支聯會」。他說民陣亦只能鼓勵人心、繼續堅持，不放棄原則底線，「直至無法發聲為止」。

明報記者 邱榕瀅