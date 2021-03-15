民建聯：3界別各30席「改動最少」

陳家珮盼保留區會選委

港台《城市論壇》昨討論人大修改本港選舉制度。熱血公民鄭松泰認為，選委會人數及界別增加，不等於增加民主成分，認為方案違反「普及而平等」原則。對於選委會增設第五界別，鄭認為現有界別都是建制代表，中央仍要新增一個界別，反映現有建制無法代表北京聲音，形容是「摑民建聯一巴」。

張國鈞不認同民建聯得不到中央信任，認為第五個界別下的全國性團體香港成員可代表社會各界。至於立法會3個界別比例，他認為直選、功能組別及選委會各佔30席是，是「最容易明白，亦都最少需要改動」，但目前民建聯仍未有共識支持哪個方案，但若中央作其他決定，民建聯都可適應。

張國鈞續稱，今屆區議會職能「已荒廢」，有區議員利用區議會主張港獨，認為區議員應回歸地區，而非在政制上有角色，促取消區議員在選委會的117個議席。

陳家珮稱，作為前區議員，傾向保留區議員在選委會的議席，不希望有太大轉變。她又說選委會「多了300人的聲音已經是更廣泛」。

學者憂投票參選意欲減

中大政治與行政學系副教授黃偉豪認為，修改本港選舉制度後「中央話事權會增加很多」，達到中央所要效果，但相信未來市民投票和參選意欲將減低。