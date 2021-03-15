譚耀宗：資格審查應不容覆核 「免審訊耗時令問題複雜」 法律界選委指致選舉不公

稱人大將議委會組成運作

譚：不應局限於退休法官

譚耀宗昨出席無綫新聞《講清講楚》時稱，人大常委會將討論資格審查委員會的組成和運作模式，或會成立秘書處協助審查。他認為委員會應有10多名成員，集思廣益；成員亦不應只局限退休法官，「退休法官又不是很多人，亦不是每位對於《基本法》很熟悉，可能對本地法律熟悉，基本法他不熟悉」。譚認為法例應列明委員會的決定不容推翻或司法覆核，因法庭處理案件耗時，亦令問題變得複雜，「最後司法覆核就一個法官去決定，不如清清楚楚，講清楚因為這是委員會的決定，所以不可以去推翻」。

料港5月完成修選舉例

人大《決定》規定，日後特首候選人須在5個選委會界別中，各獲不少於15名選委提名。譚耀宗認為，提高門檻可以確保候選人「看事情不會那麽窄」，懂得考慮大局。至於參選立法會的提名門檻，他說「要求一定不會（如特首候選人）這麽高」，但人大常委會尚未提出立法會參選人須取得多少選委提名，「是否需要每個界別都拿到（提名票）？還是只取得總數亦可？」譚強調，日後的立法會議員除了愛國，亦要有能力、有承擔等。

另外，譚耀宗昨於商台《政好星期天》表示，預料人大常委會即將開會，討論修改香港選舉制度的具體做法；由於明年3月應舉行特首選舉，故希望5月完成修訂本地選舉法例，然後做選民登記、選委會選舉，他形容工作緊張。

曾選舉呈請勝訴

劉小麗斥委會剝奪選舉權

立法會前議員劉小麗2018年遭選舉主任裁定提名無效，去年於選舉呈請勝訴。劉回應譚耀宗的言論，認為基本法賦予港人選舉權及被選舉權，故不應被資格審查委員會如此剝奪，甚至過程無法官參與，或委員會的決定不容司法覆核，她認為做法構成不公。

民主黨主席羅健熙表示，以往只有國安委的決定不受司法覆核，如資格審查委員會亦不受約束，即破壞本港一貫的權力制衡，難獲市民認同。他形容委員會的設立「匪夷所思」，旨在政治篩選，如不能就委員會的決定上訴，做法不符香港文化。

法律界選委、大律師黃宇逸認為，如委員會的決定出現法律、事實上的錯誤，沒有法庭的把關，或無法推翻選舉結果，錯誤未必能夠糾正，令選舉出現不公。他認同委員會的組成是重要因素，但強調無論如何組成，決定始終有出錯可能。

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