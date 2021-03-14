元朗幼園生初確 同學或需檢疫

九龍塘官小生 九龍真光校工

同初確源頭不明

昨日10多宗初步確診中，7宗暫源頭不明，包括就讀元朗太陽島英文幼稚園的5歲學生，3月5日最後上課，翌日發燒；一名九龍塘官立小學的12歲學生；九龍真光中學一名男校工，他3月12日檢測，翌日最後上班。張竹君說，幼稚園學生年紀小，要看他們戴口罩和活動情况，個別學生可能要檢疫。

啟歷學校一名教師確診，該校前日稱當局要求「隔離」全部四年級生；張竹君昨稱曾就此討論，得知他們上課有戴口罩且無太多社交活動，只要求檢測而非檢疫。

昨日43宗本地確診中有4宗源頭不明，包括前日初步確診的女警確診。醫管局稱，她於2月28日入院檢測呈陰性，3月1日分娩後於4日出院，其間一名同病格的產婦要檢疫，她是廣華醫院內科及老人科的註冊護士。

源頭不明確診另有41歲養和醫院維修部男技術人員、曾到過PURE Fitness Yoga和在中環永吉街永富大廈工作的24歲女子，及一名36歲三菱升降機男維修員，維修員傳染期曾到雲漢邨漢松樓、漢柏樓、樂華邨奐華樓、喜華樓，恆安樓、廣田邨廣逸樓及秀茂坪紀律部隊宿舍第4及5座維修。

源頭不明的初步確診有在機場貴賓室負責工程管理的38歲男子、去過佐敦My Fitness瑜伽班的49歲家庭主婦、元朗雞地一工程公司的職員、漆咸道北東貿商業大廈工作的65歲女子。

另昨錄得4宗輸入個案，全屬N501Y變種病毒株，累計75宗該病毒株。

（疫情第四波）