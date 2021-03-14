部門巡查健身中心責任不明 議員批漏洞

梁志祥：免申牌照 就推莊不理

立法會民政事務委員會主席梁志祥認為，民政事務局只派員巡查有申請資助的健身中心，放任無申請資助的健身中心，屬防疫漏洞，「（健身中心）不用申請牌照，就個個部門『推莊』唔使理？」他促請政府早日訂明負責監管的部門，巡查各健身中心有否遵守防疫規例。

民政曾訪資助計劃健身中心

民政事務局和食衛局因應本報查詢健身室巡查數字，綜合回覆稱，健身中心毋須申請牌照，民政事務局並非健身中心的監管機構，過去三周民政事務局職員處理及覆核「健身中心資助計劃」申請時，曾到訪53間健身中心，並向6間健身中心負責人發出勸喻，包括需在入口展示安心出行、為入場者量度體溫、安排員工檢測及要求場內者戴口罩等。

業界倡違規罰停業1個月

健身室爆疫引發再要關閉的憂慮，代表130間健身中心的香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩稱，上周三（10日）已去信特首林鄭月娥及政務司長張建宗要求不要「一刀切」關閉健身中心，爭取下周約見政府，擬主動建議嚴禁教練轉場執教，倡政府加強巡查，若發現健身室有人沒戴口罩或有其他違規行為，建議該健身中心停業一個月。政府發言人回覆稱，政府會繼續密切留意疫情發展，在考慮相關因素後適當調節措施，亦會繼續與業界溝通。

港大微生物學系講座教授袁國勇提出健身室每小時最少換氣6次。有健身室負責人稱換氣率對他而言是新概念，正努力了解，難以回答能否做到有關要求，「應該點樣做我都唔清楚，指引從頭到尾都無講過，咩叫一次？要點做到呢件事？配套係點嘅？點抽氣？」

（疫情第四波）