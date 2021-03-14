梁卓偉：打針比戴口罩成效多3至5倍

「若赴歐美可考慮復必泰」

梁卓偉昨在商台《政經星期六》說，本港去年初已做到全民戴口罩，但口罩不是「靈丹妙藥」，減低傳播率的效用約15%至20%，打科興疫苗的效用是戴口罩的3倍，打BioNTech（復必泰）則達4至5倍。他說，市民選擇接種什麼疫苗，可視乎對什麼平台更有信心，或者會否對某種平台有特別風險因素。他說歐洲流行B117變種病毒，美國預計下月亦會以該變種病毒為主，已有研究證明BioNTech疫苗對該變種病毒有保護力，若經常要到歐美出差者，可考慮接種BioNTech；若主要到內地或大中華區出差，則少一重考慮。

專家顧問團3人接種復必泰

政府周二（16日）起開放多12間提供BioNTech疫苗的社區疫苗接種中心，包括由港大醫學院營運的鴨脷洲體育館。該中心前日起試營運，梁卓偉昨到該中心打BioNTech疫苗。中大醫學院facebook昨亦上載院長陳家亮及政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌等打針的相片，據悉他們在中大醫院注射BioNTech。特首委任的四人專家顧問團至今至少3人選擇打BioNTech，包括梁卓偉、許樹昌及袁國勇。

梁卓偉昨簡介港大的接種中心運作，稱在場醫科生會詢問接種者有否過敏史、有否長期病患等，並建議4類人不打疫苗，包括有不穩定糖尿病、不穩定心腦血管疾病、不穩定或未受控高血壓、不穩定呼吸道疾病。

他說，接種者會被邀請參與港大的疫苗研究，包括研究市民兩劑分別接種不同疫苗的成效，以及邀請18或16歲以下的中學生參與臨牀研究，了解研究疫苗在該群組的有效性及安全性。

（疫情第四波）