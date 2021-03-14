疫下收入減 獨女要移民 單親母抑鬱惡化萌死念

嘆見醫生得一兩分鐘

「無人無物，有咩事入醫院都要填個聯絡人……」Anita提起不同住的20多歲獨女打算移民，感到無依無靠，不禁眼泛淚光。Anita自2017年確診焦慮症及抑鬱症，至今仍要定期到公立醫院精神科覆診，疫情下更面臨人財兩散的雙重打擊。

Anita在疫情前靠3份兼職維生，包括清潔、娛樂場所等工作，但去年3月後受限聚令及停業影響，失去兩份兼職，月入由近萬元銳減至約4000餘元，現靠數萬元積蓄幫補，經濟壓力大。她說年近60歲，只得中三學歷難找工作，前路茫茫。

另一方面，Anita說女兒去年12月底透露打算移民英國，令她心靈受創，抑鬱症加劇，「當時感覺全世界都唔開心」，更有尋死念頭，最終要加藥控制病情。她透露，雖加藥能控制情緒，但「見醫生得一兩分鐘」，難以紓緩心理壓力，故向其他社福機構求助，早前獲資助尋求心理輔導服務，教她以呼吸方法放鬆。被問若女兒真的移民會否送機，Anita說不會，「擔心自己受唔住」。

協助Anita的社協社區組織幹事、精神健康諮詢委員會委員阮淑茵表示，疫情下情緒支援需求上升，以社協為例，疫情下接獲2000宗家庭失業或開工不足的求助個案，半數需要情緒支援，例如失業經濟壓力大、家庭主婦與子女「困獸鬥」，照顧壓力大等，但很多基層不願花錢接受輔導，而情緒問題亦會影響見工表現，形成惡性循環。

社協半數個案需情緒支援

冀政府資助市民求診

阮淑茵建議政府在疫情下亦要顧及情緒支援服務，增加公立醫院以外的精神健康輔導服務，可參考社福機構資助市民求診的計劃，並希望盡快動用2020年施政報告提及的「禁毒基金」3億元，盡快向市民提供精神健康支援服務。她提醒市民若經常失眠及緊張，應尋求協助。

明報記者 丘萃瑩

（疫情第四波）