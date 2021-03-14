打疫苗進度慢 林鄭促研增優先群組 消息：考慮提早啟動全民接種 惟憂供應追不上

以現時速度 料2023才全民接種

林鄭月娥昨在社交網站引述港大醫學院院長梁卓偉稱，以本港近日打疫苗的速度，要2023年才能完成全民接種。她說，明白近日數宗打疫苗後的嚴重個案令市民猶豫，強調專家已指出嚴重個案與疫苗無直接關係。她說已要求公務員事務局長聶德權研究再開放合資格打疫苗的群組。

稱以國已半數接種 防疫鬆綁

林太又說，以色列疫苗接種率已超過一半人口，部分社交距離措施已解除，英國有逾2000萬人打疫苗，逐步恢復上班上學，其他地方正討論「疫苗護照」，讓已打疫苗者減免檢疫限制，反問逐步恢復正常生活「不正是大家所盼望的嗎」，又稱本港現時「萬事俱備」，只要市民參與，便可令疫苗接種率達至理想水平。

政府消息人士稱，因接種疫苗的優先群組反應有回落迹象，政府一方面加強教育公眾有關疫苗的可能副作用和解釋近日的死亡個案，另一方面亦研究提早啟動全民接種計劃，以提升接種率。據該消息人士了解，政府暫未有決定，內部分析若繼續現時步伐，會拖慢整體社區接種比率的提升速度；但若開放全民接種，合資格人數增加，雖會提升接種率，但擔心供港疫苗量追不上。

該消息人士稱，在現時科興疫苗接種後死亡的陰霾下，BioNTech疫苗可能會較快「清貨」，但BioNTech的進口補貨較不穩定，而科興貨源較穩定並有彈性，最後優先群組會變成只有科興選擇，因此政府仍在衡量利弊，並密切留意未來幾天的接種進度，若市民仍「懶懶閒」，不排除更早全民開放。

梁卓偉昨出席活動時說，以本港近期每周只有約1%人口打疫苗的速度，若要全民接種需時兩年。他認為應盡快擴大優先組別，政府亦應考慮告知市民，當疫苗接種率達某個水平，便可放寬什麼社交距離措施。

研健身室職員接種後放寬檢測

另外，因應健身中心群組爆疫，消息人士表示，據了解政府考慮再收緊健身中心的防疫措施，除全場人要戴口罩外，亦考慮要求職員每7天檢測一次，不過，若職員接種了疫苗，則仍可維持每14天檢測一次。亞洲運動及體適能運動學院運動公關邱益忠說，若政府要求不打疫苗者要加密檢測，估計一半人願意打。他說業界認為打疫苗助控制疫情是好事，但最擔心有副作用，盼政府多解釋。

明報記者

（疫情第四波）