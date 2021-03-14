酒精噴灑距10厘米 依附量不足難殺菌

在新冠病毒疫情下，不少商場引入聲稱可以殺滅新型冠狀病毒的消毒站，本報委託中大生命科學學院副教授敖志祺測試，礙於該學院不設三級生物安全實驗室，無法驗新型冠狀病毒；另基於道德考慮，實測沒將細菌帶離實驗室，只以浸過泥水的毛巾，模擬衣物的狀態測試，結果無法知悉毛巾帶有的細菌種類，只能觀察菌量變化。

本報以酒精噴毛巾測試

與對照樣本無明顯分別

去年12月中實測的前一天，敖志祺在實驗室以泥水浸毛巾，然後放在實驗室風乾。他每到達消毒站，即場將毛巾剪3份，一塊放入保鮮袋作對照；另一塊即場噴70%乙醇（酒精）；第三塊掛在背囊，按指示在消毒站前轉兩三圈被噴灑，或直接讓毛巾被噴2、3次，為確保消毒液充分接觸毛巾，噴灑時間長過消毒站建議的7秒。

實驗室種菌結果發現，噴消毒液的樣本與對照樣本的菌量分別不大。至於噴酒精的樣本，與對照組亦無明顯分別，是否代表酒精也無效？敖志祺解釋，當日距離毛巾約10厘米噴酒精，微粒或在空氣中擴散，依附於毛巾表面的分量不足，加上毛巾沒全濕，「市民用酒精搓手液，都不是滴少少、捽一捽就能消毒」，接觸時間及分量是重要因素。

另外，敖志祺在實驗室用大腸桿菌（ATCC 68233）測試兩款消毒液，該大腸桿菌屬基因改造，較認證機構採用的野生型（wild type）容易被殺滅。他表示，現無法根據殺滅大腸桿菌的效能，推斷消毒液殺滅新冠病毒的能力，一般來說，屬包膜病毒的新冠病毒，較大腸桿菌容易被殺滅。

（疫情第四波）