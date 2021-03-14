ClearTech：7秒指噴灑時間 多久可消毒答不到

網站移除「只須7秒 全身消毒」字樣

ClearTech Pro項目經理駱先生表示，消毒站一個消毒流程介乎7至8秒，轉身覆蓋正面和背面。被問噴灑多久才發揮消毒效能，他說無法回答，因實驗室測試與現實環境不同，「好難答到實質數字多久可消毒，例如現場有風，有人帶病毒，很少說多少秒就能消毒」。其網頁本身介紹消毒站時，顯示「只須7秒 全身消毒」字樣，目前已移除。

倡商場噴灑延長時間增分量

他說，應用消毒站亦要顧及用家，「不是愈多消毒液噴到身上才適合，不想弄濕衣物」。不過，他說因應本報的實驗結果，公司會向商場建議延長噴灑時間及增加噴灑分量，但視乎商場決定，擔心造成地面濕滑。

ClearTech Pro推薦消毒站配合Red Moon抑菌劑使用。虹亮國際集團有限公司發言人書面回覆本報稱，產品Red Moon抑菌劑能殺菌99%，產品已由香港標準及檢定中心及日本弘前大學等檢測，其中日本國立癌症研究中心測試殺滅新冠病毒效能，測試方法為將相同數量、具活性的新冠病毒放入載有培養液的密封式試管內，再將含有消毒液的噴霧式針頭插入試管內，分別噴灑一秒和兩秒，另一支試管噴灑精製水作對照。測試的消毒液濃度為2%。

虹亮稱，消毒站所指的7秒應為噴灑過程需時，並非殺菌時間，有關消毒站和抑菌劑兩項產品功能並列，「而產生7秒便可殺菌99.9%的錯覺」，若造成消費者困擾，就此致歉。

（疫情第四波）