AQUA：要平衡實際 勿當科技產品靈丹妙藥

聲稱殺99.99%新冠病毒 測試歷30分鐘

AQUA PRO+TECH聯合創辦人鄭凱謙稱，公司根據不同國際標準測試，而實際上消毒液噴上身體時，不希望令用家全身「濕」，「要在合理的時間去做，留有空間發揮作用」。他建議，顧客不論用消毒站，還是家用產品，都應預留一兩分鐘讓消毒液自然風乾，以達消毒效果，形容是「保險一點的時間」。

不質疑本報測試 「很好的反饋」

對於本報實測發現AUQA消毒站殺菌能力不足，鄭回應「不會說你們的結果、測試有問題……這是給我們很好的反饋」，着記者提供更多數據，亦可考慮建議客戶作調節，以達到更好的消毒效果，惟要平衡實際應用需要。至於中大實驗顯示其消毒液在兩分鐘只能殺滅77%大腸桿菌，不達一分鐘可殺滅逾99.99%大腸桿菌的聲稱，他沒有正面回應，着本報提供更多資料。本報已在訪問中提供種菌結果照片及中大專家結論，沒更多資料可提供。

被問如何加強消毒站效能，他說需進一步研究，以應用於不同場景，期望改良產品。他多次強調，不要當科技產品或口罩「靈丹妙藥」，「有效的產品需要適當地使用，需要有適當的期望」，市民仍要戴口罩及保持社交距離。

另外，記者去年12月中以顧客身分，到中環Inspire Hub買AQUA消毒液，一名銷售員示範如何消毒時，舉起噴樽由上而下噴自己，「好似冲涼咁，啲粒粒即刻幫我殺晒（細菌病毒），見到佢唔會好濕，但即刻confirm（確認）可以殺到。我啱啱𠝹損手指，就咁噴落去，可以消到毒」。本報就銷售員稱可「即時」消毒向AQUA補充查詢，至截稿沒獲回應。

（疫情第四波）