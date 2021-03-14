實測商場消毒站 學者：殺菌能力不足 浸泥水毛巾站前噴消毒液 菌量與無噴相若

明報記者 許芳文

消委：期望效果佳「不實際」 或反掉以輕心

ClearTech Pro（下稱ClearTech）和AQUA PRO+TECH（下稱AQUA）的智能消毒站體積如汽水機，設有三孔噴頭，可噴向成人上身及小腿，兩者分別向本報稱可噴5微米，以及5至10微米的消毒液微粒。

AUQA：7秒高效殺菌 ClearTech：七秒全身潔淨

據AQUA網頁，消毒液成分為99.98%特強離子純水及0.02%食用級碳酸鉀。網頁另聲稱其消毒液「99.99%有效殺滅多種細菌病毒」，包括新冠病毒，網上宣傳片則顯示「7秒高效殺菌」。ClearTech機身宣傳聲稱「七秒感受全身潔淨」，又指其推薦用的Red Moon除臭抑菌劑可殺滅99.9%新冠病毒。Red Moon網頁列出抑菌劑主要成分，包括苦參、棟子、麻籽和松脂等。

本報於去年12月中委託中文大學生命科學院副教授敖志祺，測試置於朗豪坊、北角匯的AQUA智能消毒站，以及置於新世紀廣場、奧海城的ClearTech智能消毒站。敖先以泥水浸毛巾，翌日帶已風乾的毛巾到消毒站，每次噴灑時間長過消毒站建議的7秒，包括將毛巾掛在背囊，再轉兩三圈。敖志祺同日返中大實驗室種菌，並從培養碟上的「白點」數目判斷菌量變化，結果4個商場消毒站所噴灑的毛巾樣本，白點數目與沒噴灑的對照組分別不明顯（見圖）。

實驗室測試 消毒液殺大腸桿菌

AQUA稱1分鐘滅99.99% 實測77%

除了現場實測，本報因應兩款消毒站所用消毒液的聲稱功效，委託敖志祺在實驗室再測試。AQUA曾在網頁展示證書，稱一分鐘可殺滅逾99.99%大腸桿菌。Red Moon網頁有證書指出一分鐘可殺滅97.84%大腸桿菌。

基於上述聲稱，敖志祺將大腸桿菌塗於平滑的木板，然後噴上本報購入的AQUA及Red Moon消毒液。樣本閒置兩分鐘後，以棉花棒採樣種菌，結果AQUA樣本殺滅約77%大腸桿菌；Red Moon殺滅約99.7%大腸桿菌；至15分鐘再採樣，兩者均殺滅所有可見的大腸桿菌。

敖表示，實測顯示4個商場的消毒站「殺菌能力不足」，「至少在土壤上抽取細菌，4部機都沒有能力做到99.9%殺菌」。消毒站建議用者轉身，他說此舉會令附近空氣流動，或減低消毒液接觸毛巾表面的濃度。他說，消毒產品主要破壞細菌或病毒壁膜的蛋白，令其失去感染力，接觸消毒液時間要夠長、濃度夠高，才能破壞蛋白，否則蛋白可修復至原本狀態。

消毒站建議用家轉身 專家：或減消毒液濃度

至於實驗室測試，敖說消毒液近距離噴灑板塊後，實驗時一直未乾透，與商場實驗中毛巾乾爽不同，「在兩分鐘後，尤其產品A（即AQUA）還有這麼多菌，若在消毒站離遠噴一噴，濃度不足以殺菌」。

本報向消毒站公司負責人展示種菌照片，並說明專家結論。AQUA聯合創辦人鄭凱謙回應稱，不會質疑本報測試結果，會進一步研究如何提升效能，他提醒市民勿當科技產品為「靈丹妙藥」。ClearTech項目經理駱先生說，現實環境與實驗室不同，「例如現場有風，有人帶病毒，很少說多少秒就能消毒」，但會建議商場增加噴灑分量及時間（見另稿）。

至於兩款消毒站有否違反《商品說明條例》，海關稱不能一概而論。

（疫情第四波）