累計6人 多兩人打科興後亡

前日4人送院 打BioNTech佔3

截至昨晚8時的24小時，共8500人打科興疫苗、5700人打BioNTech疫苗，累計17.7萬人打針。前日共有4人打疫苗後送院，其中3人打BioNTech疫苗，包括一名43歲女子在元朗體育館打疫苗後出疹，一名32歲女子在港大試營運的鴨脷洲體育館打針後出疹。此外，一名39歲男子在源禾路體育館打科興疫苗後感到暈眩，然後跌倒。

患心臟衰竭脂肪肝

六旬漢打科興後中風危殆

昨日再多一宗科興疫苗嚴重異常事件報告，63歲男子本身患心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝，他3月9日（上周二）在源禾路體育館打科興疫苗，翌日開始感到身體虛弱，昨日情况轉差並前往北區醫院急症室求醫，其後轉送深切治療部，初步診斷為急性中風，情况危殆。衛生署表示，個案會交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會做因果關係評估。

此外，兩名早前打科興疫苗後入院的老翁昨日離世，包括一名80歲男子，他本身患糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風，3月1日打科興疫苗，3月6日感到胸痛，入院後初步診斷為急性冠狀動脈綜合症，昨午因缺血性腸道疾病離世。專家委員會之前認為病人情况與注射疫苗沒直接關係，但要更多治療期間的臨牀資料才能決定。

另一名離世的67歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症，他3月2日在私家診所打科興疫苗，3月11日中午突然在旺角港鐵站暈倒，初步診斷是急性冠狀動脈綜合症，專家委員會未公布該個案的評估結果。

（疫情第四波）