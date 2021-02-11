兩日逾130處納強檢 涉瑞信法巴帝景園等 港島檢測中心爆額3日 流動站續長龍

昨凌晨公布84處強檢

昨日凌晨公布的強制檢測名單有84處，到訪者須於明日前檢測，當中有48幢大廈，包括碧瑤灣27座、帝景園2座、西半山雍景臺2座、北角海璇6座等；另有29個工作場所涉匯豐銀行總行17及22樓、瑞士信貸集團、法國巴黎銀行及紐約梅隆銀行等。同時涉不少知名企業辦公室，包括H&M、奧美公關等。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，昨再多32個住宅和21個工作地點須強制檢測，準確數字待公布。

檢測需求急增，昨午中環愛丁堡廣場的流動檢測站現人龍。在尖沙嘴環球貿易廣場工作的陸先生表示自己要強制檢測，從網上看到這幾日社區檢測中心已額滿，唯有到流動檢測站。他說並非其部門的人曾到URSUS Fitness，且已一段時間在家工作，但14日內曾回公司，所以都要盡本份檢測，他又批評「之前4人一齊運動唔使戴口罩，明顯有漏洞」。

愛丁堡廣場近200人排隊

市民盼增流動檢測站

在中上環上班的尹先生與女友吳小姐曾到中環建業榮基中心PURE Fitness，尹先生不擔心疫情，但因女友擔心「捉佢嚟一齊檢測」，她盼政府增加流動檢測點。

女兒就讀西島中學的曾太稱，該校出現確診者的緊密接觸者，不在強制檢測之列，但她都準備檢測，本已預約禮頓山社區會堂檢測中心，只是見到有流動檢測站，便改為到愛丁堡廣場。她擔心疫情，近期會減少到屋苑的健身室。

（疫情第四波）