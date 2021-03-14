封雍景臺殷樺花園 外籍居民持酒杯落樓

依舊派即食麵午餐肉

昨晚8時半起港府將中西區羅便臣道雍景臺第一、二座，及殷樺花園第一、二期，列為指明受限區域，要求受檢者於今日凌晨2時前檢測，目標今早約9時完成行動。港府表示，由於雍景臺及殷樺花園近期出現確診，經評估後相關區域感染風險有可能較高而作相關決定，希望「這短暫的不便」能徹底截斷區內的傳播鏈。

昨晚封區後，羅便臣道搭起10多個臨時採樣站，圍封後約一個半小時才開始有居民落樓檢測並領取物資，現場所見小部分人為外籍人士，民政事務局長徐英偉晚上到場視察。

住戶薛家燕稱推掉工作

藝人薛家燕回覆本報表示，前晚已知指大廈有人感染，昨日已推了工作，包括改在網上做電台節目，並已取檢測包計劃今日交樣本，但如有安排會到樓下採樣站檢測（詳見C3版）。

雍景臺第二座和殷樺花園第一期近日各有一人確診，港府昨日凌晨將兩廈列入強制檢測大廈名單，要求居民於明日（15日）或之前檢測。

區議員稱衛生不差

質疑封區準則

中西區區議會主席鄭麗琼稱事前對封區全不知情，感到「非常突擊」，居民亦感徬徨。她指知悉部分居民已自行到私家醫院檢測，有居民不清楚是否要再做。她又說當區環境衛生不太差，後巷亦很乾淨，若很多居民都檢測了，是不需要封區，「我覺得真係唔使封，唔知衛生專家嘅準則」。鄭麗琼續稱，當區約涉1000戶，居民數量多，昨晚現場所見派發的物資包括午餐肉和壽桃牌麵。

（疫情第四波）