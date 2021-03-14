健身群組5日破百 半山首封區 中西區多廈無確診污水呈陽 梁卓偉憂爆發

增47確診 URSUS群組佔35

本港昨增47宗確診，包括4宗輸入、4宗本地源頭不明和39宗相關個案。URSUS群組佔35宗，包括25名顧客和10名緊密接觸者，整個群組累計99人，有7名員工、75名顧客和17名緊密接觸者。中環健身室One Personal Training一名男教練確診，他3月8日檢測呈陰性，3月11日發病。衛生防護中心追查有一名URSUS確診顧客曾於3月4和9日去這間健身室，估計教練染疫可能與這人相關。

政府昨凌晨公布有84個住宅、工作場所、健身室及學校須強制檢測，涉及匯豐銀行總行兩層、法國巴黎銀行、瑞士信貸集團、安永會計師事務所等。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午透露，再多約32個住宅和21個工作地點須強檢（見另稿）。

張竹君稱第四波未完 憂大反彈

對於確診者眾、遍及各行業，張竹君認為若僱主可安排僱員在家工作更理想，因辦公室出現一宗確診便要強檢。她又認為，「第四波未完，一直未清零或好低個案，一直有，現在擔心有大反彈。」

此外，昨日一名源頭不明24歲女患者，曾於2月19日到訪中環荷李活道建業榮基中心的PURE Fitness，她無病徵，CT值較高（病毒量較低），張竹君稱要調查其感染與健身室有否關係。另有一名初步確診的49歲家庭主婦，於3月9及10日到訪佐敦My Fitness參加瑜伽班，當局暫未找到與其他健身群組有關連，暫為源頭不明。

源頭不明初確婦 曾赴佐敦瑜伽班

港大理學院職員確診 到過URSUS

香港大學表示，前日獲通知理學院一名職員確診，屬URSUS群組，病人在3月11日發燒。據衛生防護中心資料，昨確診的一名34歲女子（第11,224宗）於3月11日發病，其行蹤包括港大及URSUS Fitness。

梁卓偉昨早出席商台《政經星期六》表示，現時是第四波延續還是第五波是見仁見智，他說，近日個案由暴露到發病只有1至3日，「驚人之處或唔好處係容易由一代，傳到第二代、第三代」，但若市民盡快做檢測、有結果前減少社交活動，或可較歌舞群組更快受控。他又說，近日疫情牽涉很多公司和住宅，檢測承辦商要盡快出檢測結果，之前要等一周甚至10日才有結果，做法不理想、不能接受。較早前的歌舞群組共涉732人；酒吧及樂隊群組共涉103人。

梁籲快檢測減社交 或較歌舞群組快受控

梁卓偉昨稱中西區有多幢大廈污水驗出陽性。環保署回覆稱，過去兩天涉中西區的小範圍監測共有10個污水樣本，前晚首度見3月12日的部分污水樣本呈陽性，數據已轉交相關衛生部門分析及考慮跟進。

梁卓偉昨午出席活動時被問及需否關閉部分地區的健身中心，他說最重要是健身業者周末盡快檢測，找到有疫情的健身中心後，再要求光顧過相關健身中心的顧客檢測，之後再決定是否需要推進一步措施。

明報記者

（疫情第四波）

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