內科學院：慢性病未控制應推遲接種 私醫促訂更清晰指引

對於外界盼有清晰接種指引，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅周四稱，衛生署數日內將發指引，列什麼人暫不應打疫苗，如吸煙並懷疑患冠心病者，高血壓且上壓長期超過160、下壓超過100者。

學院鼓勵接種：不良反應非常罕見

香港內科醫學院昨發聲明，表明鼓勵公眾接種疫苗，一般慢性疾病者亦應接種，接種的保護作用帶來的好處，遠超疫苗產生不良反應的潛在風險，不良反應屬非常罕見，又說如慢性疾病者感不適，或醫療狀况未得滿意的控制，且需及早就醫和治療，建議推遲接種至狀况穩定為止。

私家醫生林永和表示，內科學院聲明內容屬已知資訊，前線醫生希望有較清晰的指引，作為判斷應否為市民接種的「明燈」。他說坊間傳言癌症、心臟病、糖尿病等患者不宜接種，他希望指引可釐清高、中、低風險者，並要求血壓高、患糖尿病的接種者先提供兩年內的心血管或糖尿等數據，供接種的醫療人員參考。

西醫工會：無數據界定 強行劃線不科學

西醫工會流行病委員會主席陳培光認為，內科醫學院聲明原則上正確，又說明白現時無數據清楚界定不適合接種者，「要強行劃線並不科學」，故不會強人所難要求有清晰指引。但他說部分接種者可於短期內改善某些身體情况，如高血糖者的血糖有望於數周內下降，則會建議其延遲接種。

（疫情第四波）