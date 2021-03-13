女警伊院分娩後初確 西九站關員中招

同時，警方昨晚在facebook表示，一名駐守旺角警區牌照小隊的34歲女警初步確診，已被送往聯合醫院診治。該名女警最後於2月22日上班，及後放分娩假，並於3月1日在伊利沙伯醫院生產。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該名34歲女子居於新蒲崗采頤花園3座，她無病徵，在伊利沙伯醫院分娩後，於5、8、10日去過藍田母嬰健康院。她2月28日曾在伊院做病毒測試，結果呈陰性，「但有點擔心」，故在3月9日做第二次測試，結果初步陽性。張稱會跟進健康院，看有否可疑源頭。

有初確產婦曾三到藍田健康院

中招關員曾到URSUS Fitness

另外，海關昨早出稿稱，前晚得悉一名人員初步確診，她駐守高鐵西九龍站，主要負責後勤工作，最近一次當值為本周二（9日），已入院接受治療。根據衛生署資料，昨確診的第11,205宗個案曾到訪高鐵西九龍出入境管制站，患者是44歲女子，她無病徵，曾到訪URSUS Fitness。

此外，前日初步確診的澤安邨富澤樓女保安昨日確診，房屋署表示，該保安員一般負責中班，駐守富澤樓地下大堂的保安櫃檯，最近一次上班為3月10日，富澤樓的公用地方及澤安邨屋邨辦事處已全面清潔和消毒。

（疫情第四波）