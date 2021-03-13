衛署：對比外國 港異常事件比例不高

接種後須暫緩捐血7天

另外，醫管局輸血服務中心專家小組更新捐血安排，科興、BioNTech和阿斯利康的新冠疫苗接種者，須在接種當日起暫緩捐血7天；接種部位出現局部副作用如疼痛發紅等，須在症狀完全消退後方可捐血；出現其他副作用如發燒、肌肉痛、皮疹等，須在症狀完全消退後相隔14日方可捐血。

衛生署助理署長（藥物）陳凌峯昨表示，本港每接種1萬劑新冠疫苗約出現7.6宗異常事件，與英、美、澳、加等地出現介乎5.07至39.9宗（見表）相比，香港數字不算很高。他強調各地接種的疫苗和接種情况不同，數字未必能直接比較，只給公眾有大約的概念。

醫管局總行政經理（統計及數據科學）張德麟表示，局方將過去兩周的入院、死亡、急性中風、急性心肌梗塞的個案數字，與過去3年同期數字相比，未見顯著分別。他稱這只是初步粗略分析。

疫苗抽樣本化驗是否「無菌」

此外，陳凌峯說，衛生署會就每批供港新冠疫苗抽樣本化驗是否「無菌」，化驗需時數周，相信第一批結果將出爐。

（疫情第四波）