首9.3萬劑接種71宗異常 部分判斷關疫苗 打科興兩小時眼合不攏 老翁面癱

截至昨晚8時的24小時，有9500人打科興，6700人打BioNTech。前日有8人送院，其中5人打科興，3人打BioNTech，包括一名30歲女子打BioNTech疫苗後出疹，她沒遵從醫生勸告，自行出院。

衛生署昨發布新冠疫苗安全監察的第一期報告，截至本周日（7日）接種約9.3萬劑疫苗中，有71宗異常事件，科興和BioNTech異常事件佔劑數0.075%和0.166%，當中包括已公布的首兩宗死亡、47宗需住院報告和22宗其他個案（見表）。

當中一名69歲男子3月6日下午近1時在中央圖書館接種科興，約兩小時後左眼不適且不能完全合上；翌日左邊口流口水和左眼無淚水，到律敦治醫院急症室求醫，初步診斷為貝爾面癱，之後一日出院。他本身有高血壓，並有服血壓藥。衛生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，至今只錄得上述一宗面癱，臨牀事件專家委員會需更多臨牀資料再評估因果關係，包括其病歷、有否藥物和食物過敏史等。

據疫苗顧問專家委員會資料，全球1200萬名科興接種者有44宗面癱；BioNTech的2萬名研究對象亦有4宗面癱。

腦神經專家：一般隔3至10日

港大腦神經科臨牀教授張德輝相信，由注射疫苗至刺激到免疫系統，再到可能出現的神經系統反應需時，一般可能會隔3至10日；如接種兩小時後現徵狀，相信未必與疫苗有關，「疫苗都未來得切發揮作用」。

中大腦神經學教授梁慧康表示，貝爾面癱一般指成因不明的單邊、涉上和下面的面癱，曾有人注射流感疫苗後面癱，過去幾十年已有爭論滅活疫苗是否可致面癱，因疫苗所用的輔助劑所含毒素，或誘發免疫系統攻擊自身所致。

梁稱，臨牀上很難確認面癱是否與疫苗有關，由注射至面癱的時間因人而異，相信要很長期觀察接種和非接種組群發生率才能判斷。他又稱，曾有莫德納和BioNTech疫苗的4萬人研究中，疫苗組有7人面癱，對照組僅1人，懷疑疫苗與面癱有關，但未能肯定。他說面癱主要以類固醇治療，八成人在3個月內能完全康復。

許樹昌：每10萬人23個面癱

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，疱疹病毒可致面癱，醫院可驗血檢查病人有無病毒，另亦可在第10及14日再驗血，看有否抗體，過程需時，暫不能肯定面癱與疫苗有否關係。他說參考背景發病率，每10萬人口便有23人現面癱。

38歲血壓高判斷與疫苗有關

就首71宗異常事件，陳凌峯說專家委員會已審視約20宗，有38歲男科興接種者接種半小時後手腳軟、頭暈頭脹和血壓高，時間和徵狀與疫苗作用脗合，判斷為與疫苗接種因果關係一致；有44歲男接種科興後心跳加速，兩小時後感呼吸不暢和頭暈，同樣判為一致；另有90歲老婦接種科興後感輕微暈眩和身體軟，後來跌倒左盤骨骨折，判斷為不一致。

就涉科興的第三宗死亡，即一名71歲男子，陳凌峯稱初步解剖顯示可能涉心血管病，仍待進一步審視。

明報記者

（疫情第四波）