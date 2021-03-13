波及7國際校 啟歷20幼童檢疫

校方反對 衛署：照顧者可陪同檢疫

啟歷學校為英式國際學校，昨回覆本報表示衛生防護中心通知，該校其中一名教師確診，並界定為URSUS群組相關，又稱防護中心「打算隔離所有4年級的孩子」。據彭博社報道，該批學生約20人，約8至9歲；報道又稱校長嘗試反對，表示該些學生與確診教師保持距離並有戴口罩，惟遭拒絕。報道補充，學生可由一名家長或監護人陪同隔離。衛生署回覆稱，會按個別情况評估及聯絡相關家長或監護人，以安排照顧者一同檢疫。如沒照顧者陪同，醫護會評估，並在獲家長書面同意後，安排未成年人自行在檢疫中心。

另外，哈羅香港國際學校回覆本報，表示該校有一人為確診者的緊密接觸者，會停面授課程；美國國際學校網站顯示學校昨日關閉，今日的SAT考試取消。香港猶太教國際學校回覆稱，一名學生3月7日曾到URSUS Fitness，昨日學生及其家人檢測結果陰性。法國國際學校網站顯示，將軍澳分校會關閉，學生在家上課。

曾赴健身室 米芝蓮餐廳員工染疫

另外，米芝蓮二星餐廳Tate Dining Room & Bar兼職員工確診，餐廳發言人稱，確診員工屬地面的生活用品及食品店舖兼職員工，不會到樓上餐廳工作，該員工周一曾到健身室，周三得知其導師確診，其最後上班日是周三，周四早上初步確診。

發言人表示已關閉店舖及餐廳清潔，並安排店舖及餐廳共20多名員工檢測，結果全屬陰性，現計劃安排員工多驗一兩次，若全部陰性，或下周重開。

（疫情第四波）