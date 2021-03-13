健身中心要求檢測 客憂停業肌肉「鬆晒」

有客質疑口罩令太早放寬

另一Pure Fitness會員麥先生說，過往在健身室見九成人都戴口罩，質疑政府太早放寬免戴口罩，「我勁無奈，點解今次可以完咗呢波後唔使戴口罩，之前係強制一定要戴㗎嘛」。

有業者稱悉導師中招已交名單：

一直發聲 政府無認真對話

受牽連的House of Fitness負責人吳卓豪稱，該中心有一名曾去URSUS Fitness的導師染疫，已交80名客人及員工的名單予衛生防護中心，以檢視誰須檢疫，「原來他們（URSUS）可以影響咁深，影響咁多人」。政府早前准健身客運動時免戴口罩，吳說其健身室要求所有人運動時都戴口罩，大家都十分自律。他說健身室「最早停業、最遲重開」，業界一直發聲，但政府無人與業界認真對話。

涉URSUS Fitness疫情的HIT Personal Training昨於Instagram表示3月15日重開，將要求員工及客人展示3月11日後的陰性結果，不檢測不許進入。另一健身室Stay fit亦表示，下周一起全部客人要有7日內檢測的陰性結果。同受URSUS牽連的H-Kore回覆本報，表示已要求所有人任何時候都戴口罩，又特別要求不能穿鞋進場。

（疫情第四波）