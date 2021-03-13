匯豐總行多一確診 花旗研增在家工作 大會堂檢測站 晝夜排長龍

匯豐發言人表示，昨日得悉再多一員工初步確診新冠病毒，該員工於匯豐總行大廈上班，最近沒與客戶見面。

花旗銀行發言人則稱，有數名員工屬密切接觸者，已安排有關員工在家工作14日，另清潔辦工室；又表示早前有七成員工在家工作，12月起比例降至五成，現再觀察，再考慮是否提高比例。摩根士丹利發言人回覆，無員工確診或初步確診，一向有在家工作，現沒特別安排。

有中環上班族稱被迫取消聚會

有不願具名、在中環上班的私人股本公司職員表示，有同行雖沒接觸URSUS群組，但打算自行檢測。他又說中環不少金融行業人士都害怕，他因此被迫取消兩個聚會。

金融界議員陳振英表示，今次有傳多間銀行及金融機構員工確診實屬「不幸」，現未見銀行業界有太大恐慌，而銀行一向有安排部分人在家工作，疫情緩和期間，銀行約有兩成人在家工作，若疫情趨嚴峻，相信會提高在家工作比例至五成，但要視乎未來數天變化。他又表示商業銀行要開實體分行，故有部分員工要返公司，投資銀行則很多員工已連月在家工作。

（疫情第四波）