確診飈60宗 健身群組四成無病徵 蔓延銀行法律金融界 360人檢疫 張竹君稱追蹤具挑戰

健身室員工須周日前強檢

繼昨起規定所有健身室的人戴口罩後，政府昨再要求所有健身室員工須在周日前接受強制檢測。

確診數字回到1月底高位

本港昨增60宗確診，是1月27日以來高位，49宗相關個案中，47宗與URSUS有關，包括40名顧客、7名緊密接觸者，有10多人是由檢疫中心送院，或發現他們時已有病徵並送院。整個群組累計至昨日有64人，包括7名職員、50名顧客及7名緊密接觸者。張竹君表示最早發病的是一名顧客，3月6日發病，但未知是否源頭，因有許多個案無病徵，不知何時發病，「以前相關個案會追蹤兩日，今次會追蹤7日，因很多前三四日去健身，不想走漏」。

張指傳播快 或將現第三代

被問是否疫情第五波開首，張稱希望不是，但URSUS群組牽涉層面多且來得快，據患者發病日期，由接觸到發病的時間很短，「可能一兩天、兩三天，幾日可以傳播幾代也不定」。她說已有小量第二代傳播，未來或現第三代。她表示患者涉不同行業，包括銀行、金融界，也有律師，形容追蹤具挑戰，他們一兩日可能已去過不同餐廳、酒吧，或在家聚會，惟難記得眾多行蹤，追蹤時需他們配合。截至前日，衛生防護中心已送360人到檢疫中心，450人要檢測。

張竹君表示患者多去幾間健身中心，不一定在傳染期到訪，但所涉的包括西營盤Utime Fitness Studio、PURE Fitness中環建業榮基中心及灣仔分店、H-Kore中環及太古坊分店、中環Optimum Performance Studio、HIT Fitness Central、Strength Culture、ATHLETIC CLUB、上環House of Fitness、PURE Yoga中央廣場及林肯大廈分店。張說最近去過健身室的市民，尤其位於港島，要留意身體，如許可便測試。

中環健身教練染疫 源頭未明

此外，中環ONE Personal Training一名34歲女教練初步確診，暫源頭不明，需調查與URSUS有否關係。該教練3月11日喉嚨乾，同日測試陽性，3月10日最後上班，有約30名同事，曾教幾十人。

許樹昌稱未來兩周關鍵

梁子超料已傳播一段時間

URSUS群組64人中，27人無病徵，即42%。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為比率並不出奇，顯示新冠病毒難處理，如將緊密接觸者檢疫，風險不高，但如有帶病毒者照常上班、在社區游走，便會在社區傳播，故未來兩周非常關鍵。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，最早有病人在3月6日發病，顯示已傳播一段時間，如持續有健身室出現源頭不明個案，代表出現網絡式擴散，屆時便要關閉所有健身中心。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676