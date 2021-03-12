建制派設新聯盟 蒐簽名撐改制

廠商會長：商界盼環境平穩吸外資

建制派團體昨宣布成立「撐全國人大決定完善選舉制度」連線，由全國人大常委譚耀宗擔任總召集人，其他召集人包括香港中華總商會會長袁武、教聯會主席黃錦良、民建聯主席李慧琼等。身在北京開會的譚耀宗昨透過短片呼籲市民積極參與簽名行動，並歡迎各界提出建議，他稱「連線」十分支持《決定》，認為有利香港長期穩定，避免「反中亂港分子」透過選舉破壞香港。

袁武認為，《決定》可令市民選出真正為港做事、擁護國家統一與安全的人，稱商界希望社會環境平穩，從而吸引外國的投資，改善本港經濟、民生，讓一國兩制發揮更大力量。

陳克勤：積極配合修改本地法律

其後，建制派立法會議員昨聯合見記者宣讀聲明，部分議員亦是剛出席完上述「連線」的活動。民建聯陳克勤表示，全國人大作出《決定》是及時和責無旁貸，建制派期待全國人大常委會按《決定》修改基本法附件一及附件二，表明會積極配合修改本地法律。

由兩任前特首兼全國政協副主席董建華、梁振英牽頭籌組的「香港再出發大聯盟」昨亦發聲明，堅決支持《決定》，認為內容以制度的形式保障「愛國者治港」，是香港特色的新民主選舉制度。

（2021兩會）