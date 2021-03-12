英外相：中方改港選舉制度 進一步削國際信心

【明報專訊】全國人大會議昨通過修改香港選舉制度的決定草案，引起外國批評。英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱，中方的《決定》進一步削弱國際的信心；英方更稱，正審視全國人大所公布、有可能違反《中英聯合聲明》的細節，將適時公布結論。
藍韜文昨發聲明批評，全國人大就改變香港選舉制度所作的《決定》，是北京為壓縮香港民主辯論空間採取的另一舉動，與中國本身的承諾背道而馳。他稱，有關《決定》只會進一步削弱人們對中國作為國際社會主要成員，履行其國際責任和法律義務的信心和信任。
台批愛黨者治港 國台辦：再曝亂港用心
台灣陸委會發言人邱垂正昨亦稱，中共推行「愛國者治港」，其實是中國共產黨直接治港，即「愛黨者治港」，最終將遭歷史及人心的嚴格檢視。他呼籲相關各方應停止蠻橫打壓香港的民主自由，致力維護香港的高度自治，兌現對港人的承諾。
國台辦發言人朱鳳蓮其後反駁，民進黨當局妄加評論，打着所謂「民主」、「自由」的旗號欺騙輿論，惡意攻擊，再次暴露其政治操弄香港事務、亂港謀「獨」的險惡用心與邪惡本質，正告民進黨當局，謀「獨」沒有出路，亂港企圖不會得逞，積累罪惡必遭嚴懲。
林鄭：早有心理準備外國挑爭端
特首林鄭月娥昨亦稱，不論中央及其本人均有心理準備外國政府會藉機「惹起爭端」，已有心理準備外國會稱本港民主倒退，重申外國政府是在「粗暴、無理」干預國家內部事務，「是違反國際法和一些國際關係應有的道德倫理」。她又強調，不會害怕外國制裁，會發揮「捨小家、為大家」精神，繼續努力。