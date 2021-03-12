立會90席分配比例「留白」 未提須否取選委5界別提名

梁美芬：料中央未有定案會諮詢

《決定》中規定立法會議席增至90個，分別由選委會界別、功能組別及分區直選組成，但無訂明每個界別所佔議席數目；早前《決定》的說明提及，選委會選舉產生「較大比例」的議員。近日分別傳出「333」、「234」兩個方案，前者指3個界別平均分配90席，後者指選委會佔最多議席（40）、分區直選佔最少（20）。

就立法會選舉，《決定》有多處留白，包括參選人須否同時取得選委會五大界別的若干提名、現存5個「超級區議會」界別議席會否剔除、區議會（第一）界別如何處理等，料由人大常委會稍後再作決定。

建制派立法會議員昨聯合見記者，對《決定》表示支持。被問立法會議席應如何分配，民建聯主席李慧琼說會尊重全國人大常委會決定，又強調《決定》並非要清除反對派；新民黨主席葉劉淑儀稱，不應考慮個別政黨的利益，應思考哪種制度對香港長遠發展最有利。經民聯梁美芬稱，明白社會對方案有不同意見，相信中央未有定案，會有諮詢過程，呼籲市民積極表達意見，「在報紙表達都會看」。

民主黨：直選議員已不受重視

民主黨羅健熙認為，無論採用「333」或「234」方案，最終結果亦無異，直選產生的議員不再受重視。至於參選人須否取得所有選委會界別的提名，他認為或會在本地立法訂明，但表明不會接受要向全國人大常委譚耀宗、港區人大代表吳秋北等取提名，雖然現時民主黨未做決定，但他說做好心理準備未必參選。有公民黨成員說，《決定》與公開、透明、公平的選舉有落差，料未必有民主派積極參選。

蔡子強料入閘泛民成「澳門式反對派」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，立法會直選議席減少，即使民主派能入閘，料在議會亦不成氣候，最終成為澳門式的反對派。他說，若民主派完全不能入閘，本港的政治形勢將倒退至1970年代，只能在議會外批評政府。

立法會主席梁君彥昨發聲明表示尊重及支持《決定》，認為理順憲制秩序後，議會仍會有不同政治理念的人或政黨繼續反映香港的整體利益，履行監察政府的憲制職能，為市民謀求福祉。

（2021兩會）