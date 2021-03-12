審查選委特首立會候選人 「資格委員會」架構未明

羅健熙：中央毋須再扮無參與

民主黨主席羅健熙相信，增設資格審查委員會後，各級選舉入閘難度與原本相去不遠，因本來由選舉主任審查參選人亦無客觀標準；反問若中央不准許參選，「（選舉主任）敢讓黃之鋒入閘嗎？」他認為以往中央假裝無參與，實際上明顯有指令，「以後毋須扮來扮去」。

目前參與各級選舉，均由選舉主任決定參選人提名是否有效；當中地區直選的選舉主任一般由民政事務專員出任，2019年時任香港眾志秘書長黃之鋒參選區議會時，曾出現原選舉主任馬周佩芬請病假、臨時由另一區的民政專員蔡亮頂上選舉主任，拒絕黃之鋒參選。

《決定》提及設立資格審查委員會，負責審查並確認選委會、特首及立法會議員的候選人資格，當中未有提及其他選舉，包括區議會、鄉郊代表選舉中如何審查候選人資格。

林鄭稱一石二鳥：選舉主任機制惹質疑

被問到設立資格審查委員會，是否未能信任選舉主任？林太形容有關決定是「一石二鳥」，說2016年後有聲音質疑，決定一人可否參選的重要任務「竟然交由選舉主任獨力承擔」，又指過往數次選舉出現「起底」問題，難找公務員任選舉主任，令機制難以持續；認為今次設資格審查委員會可解決本身面對的問題，增設各方較信服的機制。林太強調，審查委員會並非隨意揀選候選人，法庭曾有判決、亦有準則。她稱決定誰可參選有機制，舉例參選人須簽聲明表示會擁護《基本法》、效忠特區，便須決定該參選人是否符合資格；行政會議早前通過公職人員宣誓修例，亦列明「正面清單」、「負面清單」，林太形容是將準則法律化、具體化。

（2021兩會）