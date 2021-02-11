「資格審委」篩參選 選委分5界別 選特首須5界別各15提名 學者：阻工商界支持、京不信任者入閘

人大《決定》通過 0票反對1票棄權

人大以2895票贊成、0票反對、1票棄權，通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。《決定》提及，將授權人大常委會修改《基本法》附件一、二，即特首選舉及立法會選舉方法。

《決定》提到選委會將由1500人組成，包括：（1）工商及金融界，（2）專業界，（3）基層、勞工及宗教等界，（4）立法會議員、地區組織代表等界，（5）人大、政協、有關全國性團體香港成員代表界別；除可提名、選舉特首，亦可選出立法會部分議員、提名立法會候選人。在新選委會組成下，特首候選人須獲不少於188個選委提名，在5個界別須各獲不少於15名選委提名，當選須獲逾半選委支持。

新選委未見社會服務界 林鄭：料納專業界別

不過，《決定》未有提及各界別具體分佈，以及界別選民基礎會否改變等。林鄭月娥稱尚未到細節階段，未能回應，亦非政府職權範圍，僅說原本在第三界別的「社福界」是專業人士，相信人大常委會會將之歸納到「專業界別」。

立法會議員將由70人增至90人，分別由選委會、功能組別及直選產生，但未提及3個組別各有多少議席、「超級區議會」會否取消，以及會否修改選舉方法等。《決定》列明會設資格審查委員會，審查選委、特首、立法會議員候選人的資格（見另稿）。

選舉「有重要情况」 特首應及時報告中央

《決定》又提到，日後特首應當就香港選舉制度安排和選舉組織等有關重要情况，及時向中央政府提交報告。

行政會議召集人陳智思日前形容修改令香港民主進程回到回歸初期，律政司長鄭若驊日前稱是「後退一步」；林太昨日表明，不認同形容今次工作是「民主倒退」或收窄參政機會，並稱全國人大常委會亦會繼續聆聽。她不認為修改選舉制度後港府不會被監察、制衡。

至於何謂「愛國者治港」、愛國是否亦包括需要愛黨，林太稱，愛黨並非愛國的要求，但需尊重、接受中國實行社會主義、由中共管治。她稱愛黨只是黨員的責任，自己並非黨員，相信在場各人亦非黨員，但需接受香港是中國的一部分。

法工委：將聽各方意見 港澳辦：驅港政治陰霾

民主黨：政制進步「一次過取消兼嘔凸」

全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉稱，法工委與有關機構將於下一步工作認真聽取、研究及吸納各方意見。港澳辦發表聲明稱，「完善」香港選舉制度「如同驅散香港的政治陰霾」；中聯辦形容為國家確保香港長治久安的必要之舉。

民主黨主席羅健熙形容，可見日後的立法會，將會是香港回歸以來由直選產生議員比例最小的一次，將過往20多年的進步「一次過取消，仲要嘔凸」，民主派參選空間大減，對香港而言，方案亦只見壞處、不見好處，他對此感到可惜及傷感。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，選委會的角色日後將更重要，特別是新增界別的人代政協等，他形容為北京的「嫡系組織」，從而增加北京對本港選舉的控制，提高安全系數。他指出，北京以往在選委會都未能穩奪一半席位，需與工商界「結盟」；而日後特首候選人須同時獲5個界別的提名，不但令民主派不可能入閘，連部分北京認為不信任的工商界支持的代表，例如上屆參選人、前財政司長曾俊華，相信在新增界別下亦不會獲入閘機會。

明報記者

（2021兩會）

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