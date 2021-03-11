衛署將發打針指引 跑步心口痛煙民不宜

近日打疫苗後死亡或要入深切治療部的個案，大都有長期病，政府建議市民若不清楚自己身體狀况，可諮詢家庭醫生。孔繁毅昨在D100《左右大局》稱，衛生署將於數日內發指引，列出什麼人暫不應打疫苗。孔舉例，暫不宜接種的包括吸煙並懷疑患冠心病者，如跑步會氣促、心口痛；高血壓且上壓長期超過160、下壓超過100；患糖尿病且血糖平均值長期超過10；有甲狀腺問題、仍在調校藥物分量等。

本港首名打科興後死亡的63歲男子患嚴重冠心病，孔繁毅說，據化學報告，死者體內見不到炎症，相信不是打疫苗加速死亡。據他所知死者當時很想打疫苗，沒說清楚身體問題，認為事件是不幸。

林志釉指簽知情同意書「保障政府多過市民」

林志釉昨在港台《千禧年代》表示，政府有責任把關、確保接種者身體狀况適合打疫苗，但現時機制對市民沒足夠保障，單靠市民對自己身體狀况的認識來決定是否接種，做法危險，且長者的認知能力參差，未必能評估身體狀况。他說，知情同意書有字眼要求市民確認自己有機會提出問題、所有問題得到滿意答覆，「但官方說接種中心現場無這些專業人士解答問題」，他認為簽署知情同意書等同是免責聲明，保障政府多過保障市民。

林志釉建議，政府應在接種中心加設醫管局臨牀管理資訊系統（CMS），讓現場醫護可查詢接種者病歷，作為第二重把關，確認市民是否適合接種。

從事的士業的汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠在同一節目說，不少優先組別對打疫苗都有疑問，希望政府給予更清晰解釋，「糖尿病究竟去到幾多度先為之危險？上咗年紀大多數都有三高，究竟打唔打？政府將責任歸市民身上，我哋認為好唔公道」。

（疫情第四波）