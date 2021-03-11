「袁教授都打」 打復必泰市民稱有信心 昨5900人打針 李國能現身接種中心

前日7人接種中心送院 5人打復必泰

此外，前日有7人由接種中心送院，其中5人打BioNTech，包括48歲女子感胸部不適及喉嚨腫脹；另53歲男子感胸部麻痹，需留院觀察；另兩人打科興後入院，當中79歲男子打針後心悸及暈眩要留院。昨有一名39歲外籍男子在中山紀念公園體育館接種BioNTech被送往瑪麗醫院，昨情况穩定。

澳門政府昨亦公布首宗接種疫苗後嚴重不良事件，一名67歲男子3月5日接種BioNTech，當時未發現禁忌症，3月9日晚左胸痛，休息後緩解，昨再現徵狀並加重，心電圖顯示心肌缺血，臨牀診斷為急性冠狀動脈綜合症，今日進行心導管介入檢查。澳門為市民提供國藥及BioNTech疫苗，至昨午4時逾5.5萬人已打針，有34宗輕微不良事件。

醫管局部分接種中心昨部分時間現人龍，年屆七旬的李國能昨9時半與妻胡慕瑛到提供BioNTech的中山紀念公園體育館，10時許離開，被問為何選擇BioNTech而非科興疫苗，以及接種疫苗感覺，他均沒回應。在該館打針的陳先生則說，「當我跟人打，咁前特首（曾蔭權）、袁教授（港大微生物學系講座教授袁國勇）都打呢啲，當然信心大咗。」

中山紀念公園體育館昨早有不少外籍人士來打針，其中嘉柏環球集團行政總裁、66歲Ken Madrid稱，其71歲兄上月在美國已接種BioNTech，感覺良好，亦推介他接種。在醫院工作的57歲劉先生說，「科興不太適合我打，我有血壓高，BioNTech在外國都會打年紀大的人」。

伊利沙伯醫院昨安排專車接送員工到九龍塘教育服務中心接種BioNTech，乘車來的醫生陳先生稱，大部分同事均打算接種BioNTech；另一醫護則表示專車服務增加接種誘因。

教局發信學校鼓勵員工接種 勿強迫

教育局昨向全港校長發信，請學校鼓勵教職員接種疫苗，又表示有15個接種中心接受學校集體預約，如有20名或以上教職員計劃接種，可至少10天前聯絡局方安排。教協昨向教育局發公開信，要求切勿逼令教師接種疫苗，例如將教師接種疫苗與學校復課掛鈎等。

另外，袁國勇上周六自行用「皮內注射」方式接種BioNTech。不過，世界衛生組織的BioNTech使用指引建議肌肉注射，並不應在血管內、皮下或皮內注射（ intradermal ）。

袁國勇自身研究皮內注射反應 稱不推廣

袁國勇回覆本報查詢稱，過去有很多皮內注射相類技術疫苗的研究，他以自己做研究對象看這種注射方法能否產生更好的免疫反應，但強調不應推廣這注射方法，並說此舉「頗痛」。

明報記者

（疫情第四波）