工程師疑工地染疫亡 弟擬向僱主索償

工地之前有人染疫

衛生署：已非列源頭不明

42歲助理工程師蕭女士（第6971宗）去年12月6日不適送院，翌日確診。其弟蕭先生昨日稱，姊姊入院後一直神志不清，衛生署無法問其接觸史，將她界定為源頭不明，她同月12日死亡。蕭先生說，胞姊於跑馬地宏德街1號地盤工作，該地盤去年12月4日已有確診者（第6796宗），該地盤主管同日已發電郵叫員工檢測，質疑胞姊在地盤受感染致死，「希望討回公道」。衛生署回覆，上述兩名患者曾處同一工地工作，第6971宗個案已被列為與本地個案有流行病學關連，即已非源頭不明。

勞處：已提醒僱主補償責任

蕭先生表示，胞姊生前與80多歲父母同住，醉心工作，日常就是上班下班，鮮有社交，突然病逝，一家人非常難過，「我們只能透過視像通話見她最後一面，實在無法形容有多難過」。他說1月收到勞工處來信，聽取處方建議後，現擬申請法律援助向僱主提民事訴訟。勞工處稱已就上述個案提醒其僱主補償責任，並向家屬闡述補償手續，及助申請法援。

鄧家彪促納職業病

林志釉：只能《普通法》申索 門檻高

協助死者家屬的工聯會九龍東總幹事鄧家彪說，政府向沒有有薪病假的打工仔提供「確診津貼」，但不幸致死卻無補償，促將新冠病毒納入職業病，且不止涵蓋醫護，保障一眾打工仔。

香港病人政策連線主席林志釉解釋，《僱員補償條例》涵蓋工傷及職業病，但受感染不屬工業意外，而新冠病毒亦不是職業病，死者家屬只能以《普通法》申索，但要證明僱主有「謹慎責任」（duty of care）及違反該責任，申索門檻高，一般需時兩至三年。

（疫情第四波）